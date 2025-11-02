Jhon Durán y un mensaje directo a su DT en Fenerbahce: "Él toma la decisión de si juego o no"

El nombre de Jhon Durán retumbó este domingo en Estambul. El delantero colombiano fue el gran protagonista de la fecha 11 de la Superliga Turca, al marcar el gol que le dio la victoria 3-2 al Fenerbahce sobre el Besiktas, en un clásico cargado de emoción. El delantero, que llevaba más de dos meses sin anotar, volvió a festejar en el mejor escenario posible, convirtiéndose en el héroe inesperado de la noche.

El compromiso no comenzó bien para el Fenerbahce. El Besiktas sorprendió en el inicio con las anotaciones de El Bilal Toure y Emirhan Topcu, pero el conjunto dirigido por Domenico Tedesco reaccionó con fuerza y logró emparejar las acciones gracias a los tantos de Ismail Yuksek y Marco Asensio.

En la etapa complementaria, el partido parecía destinado al empate, hasta que apareció Durán para cambiar la historia. Ingresó desde el banco y, al minuto 83, presionó con decisión una salida rival, forzó el error y definió de manera oportuna con la espinilla, dejando sin reacción al portero. Su tanto no solo selló el triunfo del Fenerbahce, sino que significó su primer gol en la Superliga Turca y el segundo con el club, tras haber anotado en la tercera ronda de la Champions League frente al Feyenoord el pasado 12 de agosto.



“Marqué un golazo y estoy feliz por la victoria”

Jhon Durán celebra su gol en Besiktas vs Fenerbahce - Foto: Femerbahce Oficial

Tras la victoria en el clásico, el delantero colombiano se refirió a su actuación frente al Besiktas en declaraciones en las que se mostró feliz por su aporte al equipo, pese a no ser titular.

“Primero perdí el balón, luego lo recuperé. Marqué un golazo, estoy feliz por la victoria y por haber marcado. Estoy orgulloso, seguiremos trabajando. Continúo entrenando, la decisión de si juego o no la tomará mi entrenador. Me siento bien, estoy al cien por cien. El entrenador pondrá a jugar al mejor, pero lo más importante es que el equipo gane”, señaló Jhon Durán.



¿Cuándo volverá a jugar Fenerbahce?

El equipo dirigido por Domenico Tedesco deberá cambiar rápidamente el chip, ya que tendrá acción internacional entre semana por la cuarta fecha de la UEFA Europa League. Su próximo compromiso será el jueves 6 de noviembre, cuando visite al Viktoria Plzen desde las 3:00 p. m. (hora colombiana).