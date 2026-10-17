Jhon Durán y Luis Javier Suárez, testigos de un hecho sin precedentes en la Liga portuguesa

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) prevé alcanzar unos ingresos récord de 161,9 millones de euros en la temporada 2026/27, frente a los 146,2 millones presupuestados para el ejercicio anterior, en unas cuentas que incluyen un aumento del gasto y un menor beneficio esperado.

La entidad presidida por Pedro Proença contempla desembolsos de 159,1 millones de euros, unos dieciséis millones más, según las cifras del presupuesto dadas a conocer hoy por la entidad.

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Las competiciones internacionales representan una partida relevante: la federación prevé obtener de su participación 23,6 millones de euros, frente a los 20,2 millones del presupuesto precedente, y destinar 39,1 millones a este ámbito deportivo.

Luis Javier Suárez celebra gol con el Sporting de Lisboa Sporting Oficial

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El crecimiento de los ingresos se acompaña de un aumento de los gastos de personal y órganos estatutarios, que pasan de 23,5 a unos 34,6 millones de euros.



El resultado positivo previsto se sitúa en 2,819 millones de euros, por debajo de los 3,097 millones presupuestados para 2025/26. Las cifras son previsiones para la temporada, no resultados ya obtenidos.

Jhon Durán celebrando un gol con el Benfica Benfica Oficial

Las cuentas abarcan el conjunto del grupo FPF y forman parte de una estrategia que combina la actividad deportiva con inversiones en infraestructuras y recursos humanos y un mayor apoyo a clubes y asociaciones.

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El plan se integra en la estrategia federativa para el período 2024-2036 y fue aprobado el pasado 6 de junio por la Asamblea General, reunida en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras, a las afueras de Lisboa.