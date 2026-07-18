Jhon Durán ya llegó a Portugal para firmar con Benfica; "vengo acá a ganar"

Jhon Durán está listo para una nueva aventura en su carrera deportiva. El delantero colombiano arribó en las últimas horas a Portugal para sellar su vínculo con Benfica, escuadra que tiene en sus filas a otro 'cafetero': Richard Ríos.

Durán, de 22 años, llega a las 'águilas' tras su paso por el Zenit de San Petersburgo, equipo en donde su rendimiento no fue el esperado. Pero ahora confía en dar lo mejor de sí en el club que es dirigido por Marco Silva, quien reemplazó a José Mourinho en el banco técnico tras su marcha al Real Madrid. Recordemos que el pase del futbolista antioqueño le pertenece al Al Nassr.

Jhon Durán, delantero colombiano del Zenit de la Premier League de Rusia. Foto tomada del X de @fczenit_en

"Creo que el Benfica es el equipo más grande de Portugal. Estoy agradecido de estar aquí. Soy alguien a quien le gusta ganar y estoy aquí para ganar. Sólo me queda trabajar con todos y estoy feliz de estar aquí. ¿Richard Ríos? Hablé con él, es amigo mío", dijo Durán en declaraciones que replica la página web del diario 'O Jogo'.



En el mismo tabloide indicaron que Jhon Jáder arriba al Benfica en calidad de cedido desde el Al Nassr y con una opción de compra baja, sin revelar el precio. Igualmente, agregaron que el exAston Villa se someterá este domingo a los exámenes médicos.

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"Disfruto mucho trabajando, ahora sólo me queda aportar al equipo. Estoy muy contento de estar aquí y espero contar con el apoyo de la afición. Conozco a la perfección al Benfica, siempre lo he seguido desde niño. Quiero marcar muchos goles", terminó por añadir el futbolista colombiano a la prensa lusitana, que lo esperaba en el aeropuerto de Lisboa.

‼️ 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Jhon Durán já aterrou em Portugal. 🇵🇹 pic.twitter.com/foKrU7yeQC — PLUS Benfica (@plusbenfica) July 18, 2026