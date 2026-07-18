James Rodríguez reapareció con inesperado cambio de look, junto a una estrella mundial

Pasados varios días de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y a punto de definirse el campeón del torneo, aún la 'tusa' por la salida de la 'tricolor' está presente, no solo en los aficionados sino también en los futbolistas.

Sin duda uno de los jugadores que más siente la camiseta amarilla es James Rodríguez, que pese a no haber prtotagonizado un torneo muy destacable como en los dos anteriores que disputó y fue de los mejores, no escondió el dolor de partir tempranamente de la Copa, finalizado el partido frente a Suiza.

A diferencia de la mayoría de sus compañeros en la Selección Colombia, que compartieron mensajes de agradecimiento y reflexión en sus redes sociales tras la eliminación del Mundial, Rodríguez Rubio ha optado por el silencio. El cucuteño no se ha pronunciado hasta el momento, pese a que hace pocos días también celebró su cumpleaños.



Se conoció por medio de una historia de Joao Felix, delantero de la selección portuguesa y del Al Nassr, que compartió junto al '10' colombiano que figura con un cambio de look en su cabello, con un corte muy bajo, como lo utilizó años atrás, cuando tuvo su segunda etapa en el Real Madrid.

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🇨🇴🤝🏼🇵🇹 | James Rodríguez apareció después de varios días jugando un picadito con Joao Felix. El 10 no se había pronunciado después de la eliminación de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/gfI0sEA9Us — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) July 18, 2026

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Futuro de James Rodríguez

El '10' de la Selección Colombia culminó su etapa en Minnesota United, equipo que le ayudó a estar en forma antes del Mundial 2026, pero terminado el certamen, ahora deberá buscar un nuevo club, y desde ya, son varios los interesados por el volante colombiano.

Uno de los interesados es América de México, el gigante de este país analiza hace varios días el fichaje de James para incorporarlo a sus filas de cara a la próxima temporada. Aunque sabe que es agente libre y no tendría que desembolsar dinero, su alto salario es un problema que analizan en las directivas de las 'águilas'. La prensa de este país ve con buenos ojos que juegue en el mítico estadio Azteca, recientemente que albergó el Mundial 2026, tras ser remodelado.

Por otra parte, desde Italia aseguran que la Lazio también sigue de cerca la situación del futbolista y lo tiene en carpeta como posible refuerzo para la próxima temporada. De avanzar las negociaciones, el jugador tendría la oportunidad de regresar al fútbol del viejo continente y volver a competir en una de las ligas más exigentes de Europa.