Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / “Miguel Ángel Russo está débil, grave”: filtran condición de salud del ex DT de Millonarios

“Miguel Ángel Russo está débil, grave”: filtran condición de salud del ex DT de Millonarios

Pese a que la familia del entrenador argentino pidió que los informes médicos no volvieran a ser publicados, se conoció un reporte de lo que estaría pasando con él.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors y ex Millonarios, así está su salud.jpg
Así sigue l salud de Miguel Ángel Russo, ex DT de Millonarios.
Foto: Boca Jrs.

Publicidad

Publicidad

Publicidad