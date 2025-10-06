“Miguel Ángel Russo está débil, grave”: filtran condición de salud del ex DT de Millonarios

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors de Argentina y estratega que fue campeón de Colombia con Millonarios en 2017, afronta una difícil situación de salud en Buenos Aires, donde tiene su domicilio.

El técnico superó un cáncer de próstata mientras estuvo en Bogotá con el cuadro azul y ahora ha tenido múltiples complicaciones por las que en septiembre de 2025 tuvo que ser internado 3 veces en centro hospitalario.

Una infección urinaria, deshidratación y controles especializados han llevado al timonel de 69 años de edad en reiteradas oportunidades a ser atendido durante varios días en su país.

Sin embargo, ahora está en su casa por orden médica y no ha podido ir a los partidos de su equipo, por lo que su asistente Claudio Úbeda ha debido dirigir en su lugar, aunque con la supervisión de Russo, que desde su lugar de residencia ha mantenido constante comunicación con su cuerpo de colaboradores, según ha dicho la prensa del sur del continente americano.



No obstante, ante la falta de informes oficiales sobre su salud, crecen las especulaciones y también las preguntas, motivo por el que tomó fuerza la filtración que hizo el periodista Leandro ‘Tato’ Olivera, reportero de Boca Juniors para el canal TyC Sports.



¿Cómo está la salud de Miguel Ángel Russo?

El reportero en cuestión reveló en el medio al que pertenece que el entrenador afronta un delicado panorama: “Está en su casa esperando a que pueda revertir esta situación difícil y delicada. Está débil, está grave”.

"ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA"@tato_aguilera dio detalles del estado de salud de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/fGr5cSzoT5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

Meses atrás, el también argentino Hugo Gottardi, que fue asistente de Russo en Millonarios, había advertido que la salud del estratega no iba bien, por lo que se empezaron a prendes las alarmas, pues señaló antes de sus periodos de hospitalización que este enfrentaba diferentes complicaciones: “Lo veo demacrado, lo veo cansado. Él está luchando en muchos frentes”.

No obstante, en su última rueda de prensa, el propio entrenador se encargó de apagar el tema apuntando se que habían dicho “tonterías” sobre su estado, pero ahora la preocupación es máxima en Boca Juniors, elenco que volverá a jugar el sábado 11 de octubre de visitante frente a Barracas Central por la fecha 12 de la Liga de Argentina, en la que los ‘xeneizes’ son líderes.