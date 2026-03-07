Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio y una dura prueba en Indian Wells; contra una exnúmero uno en tercera ronda

Camila Osorio y una dura prueba en Indian Wells; contra una exnúmero uno en tercera ronda

Después de haber protagonizado una impresionante romantada, la tenista colombiana, Camila Osorio, superó la segunda ronda y va por un nuevo batacazo en este torneo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Camila Osorio, tenista colombiana, celebra su victoria en la segunda ronda del Indian Wells 2026
Camila Osorio, tenista colombiana, celebra su victoria en la segunda ronda del Indian Wells 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad