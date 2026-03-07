Camila Osorio protagonizó una de las remontadas más épicas en la historia de Indian Wells

El italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka arrancaron con buen pie el torneo de Indian Wells, en una jornada en la que la colombiana Camila Osorio y el español Alejandro Davidovich Fokina remontaron y en la que el argentino Tomás Etcheverry se despidió.

Tan solo 65 minutos necesitó Jannik Sinner, dos veces semifinalista en Indian Wells, para eliminar al checo Dalibor Svrcina con un doble 6-1.

El jugador italiano extendió a 33 su racha de victorias consecutivas en las rondas de apertura, en las que no pierde desde el Masters 1.000 de Cincinnati de 2023.

Le espera una tercera ronda contra el canadiense Denis Shapovalov, que ganó una batalla de dos horas y 41 minutos contra Etcheverry por 6-3, 2-6 y 7-6(5).



Aryna Sabalenka comenzó de la mejor manera el torneo de Indian Wells, al imponerse por 6-4 y 6-2 a la japonesa Himeno Sakatsume (n.136) en una hora y doce minutos.

Sabalenka, número uno del ránking mundial, volvió a competir por primera vez desde la final del Abierto de Australia perdida contra la kazaja Elena Rybakina y disputó un partido muy sólido, en el que no concedió bola de rotura alguna a Sakatsume.

El de la pista central de Indian Wells fue el partido número 100 de Sabalenka como número uno del mundo, una marca que solo alcanzaron nueve jugadoras en la historia del tenis.

Sabalenka será rival de la rumana Jaqueline Cristian (n.35) en la siguiente ronda.

Camila Osorio, tenista colombiana, celebra su victoria en la segunda ronda del Indian Wells 2026 Getty Images

También avanzó Coco Gauff, tras doblegar a la jugadora de Uzbekistán Kamilla Rakhimova 6-3 y 7-6(5).

También en el circuito femenino, la colombiana Osorio, número 61 del mundo, anuló tres bolas de partido para eliminar a la estadounidense Iva Jovic (n.18).

Camila Osorio triunfó por 4-6, 7-6(4) y 6-3 y se citó en la tercera ronda con Naomi Osaka.