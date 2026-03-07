Síguenos en:
Tenis  / Camila Osorio protagonizó una de las remontadas más épicas en la historia de Indian Wells

Camila Osorio protagonizó una de las remontadas más épicas en la historia de Indian Wells

En una nueva muestra de su garra, esfuerzo y entrega, la tenista colombiana, Camila Osorio, salvó tres puntos de partido, ganó el partido y clasificó a tercera ronda.

Por: EFE
Actualizado: 7 de mar, 2026
Camila Osorio, tenista colombiano, clasificó a tercera ronda del Indian Wells 2026
Camila Osorio, tenista colombiano, clasificó a tercera ronda del Indian Wells 2026
Getty Images

