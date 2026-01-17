Partidos EN VIVO HOY 17 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
El calendario futbolero muestra grandes compromisos en las mejores ligas del planeta. En España juega el Real Madrid, en la Premier League se destaca el derbi de Mánchester, mientras que en la Bundesliga 'sale al ruedo' el Bayern Múnich con Luis Díaz. Además, continúan las acciones de la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 17 de enero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Coventry City vs. Leicester City
|7:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Manchester United vs. Manchester City
|7:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Real Madrid vs. Levante
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Udinese vs. Inter de Milán
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|FC Köln vs. Mainz 05
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. Heidenheim
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Hamburger SV vs. Borussia M´gladbach
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Borussia Dortmund vs. FC San Pauli
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Hoffenheim vs. Bayer Leverkusen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Oxford United vs. Bristol City
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Liverpool vs. Burnley
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Tottenham vs. West Ham
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Leeds United vs. Fulham
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Chelsea vs. Brentford
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Sunderland vs. Crystal Palace
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Mallorca vs. Athletic Club
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|Ajax vs. Go Ahead Eagles
|10:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Lens vs. Auxerre
|11:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Egipto vs. Nigeria
|11:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win
|Galatasaray vs. Gaziantep FK
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Napoli vs. Sassuolo
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Swansea City vs. Birmingham
|12:30 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|RB Leipzig vs. Bayern Múnich
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Real Oviedo
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|12:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|PEC Zwolle vs. AZ Alkmaar
|12:45 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Toulouse vs. Nice
|1:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Fortuna Sittard vs. PSV Eindhoven
|2:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Angers vs. Olympique Marseille
|2:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, TV5 MONDE
|Cagliari vs. Juventus
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Villarreal
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium
|Rio Ave vs. Benfica
|3:30 p.m. - Liga Portuguesa - GolTV Play, GolTV
|Defensor Sporting vs. Unión Santa Fe
|4:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|América de Cali vs. Internacional de Bogotá
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|San Lorenzo vs. Cerro Porteño
|6:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Peñarol vs. River Plate
|8:15 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Bucaramanga vs. Millonarios
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada