Leyenda del fútbol francés falleció a sus 72 años; luto en Montpellier

El entrenador Jean-Louis Gasset, figura emblemática del fútbol francés, falleció este viernes a los 72 años, indicó el club Montpellier, en el que jugó y al que entrenó más tarde.

Como jugador, en la posición de centrocampista, Gasset pasó prácticamente toda su carrera en Montpellier (1975-1985), antes de entrenarlo en varias ocasiones, la última de ellas hace menos de un año.

"Un hijo del club, marcó a todos con quienes se cruzó por su profesionalismo, su amabilidad y su sed por enseñar", reaccionó el club, destacando haber "perdido una de sus figuras emblemáticas".

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset.

Fils de Bernard Gasset, l'un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l'équipe…

"MHSC se enteró hoy con inmensa tristeza del fallecimiento de Jean-Louis Gasset. Hijo de Bernard Gasset, uno de los miembros fundadores del club Pailladin junto al presidente Louis Nicollin, Jean-Louis ha sido sucesivamente jugador, educador y luego entrenador del primer equipo en tres ocasiones, la última de octubre de 2024 a abril de 2025. Producto del sistema juvenil del club, dejó una impresión duradera en todos los que conoció por su profesionalismo, amabilidad y deseo de compartir sus conocimiento", indicó diciendo el Montpellier a través de sus redes sociales, despidiendo a una de sus máximas leyendas.



"También fue un formidable abanderado de la formación Montpellier, que exportó a grandes clubes, ya sea en el París-Saint-Germain, el Espanyol de Barcelona, el AS Saint-Étienne o incluso el Olympique de Marsella y en la selección francesa donde fue asistente del entrenador Laurent Blanc. Hoy, el club Montpellier ha perdido a una de sus figuras más icónicas. Nuestra tristeza es inmensa al recordar su sonrisa, su voz inimitable y su ingenio agudo", agregó el cuadro francés.

Nativo de la ciudad, el entrenador también pasó por los banquillos de Saint-Etienne, Burdeos o Marsella.

Personnage marquant du foot français, entraîneur adjoint de Laurent Blanc pendant de longues années, Jean-Louis Gasset est mort vendredi matin. Il avait 72 ans.



➡️ https://t.co/rARctjEAB0 pic.twitter.com/bcbqg7rzju — L'Équipe (@lequipe) December 26, 2025

Adjunto de Laurent Blanc en Burdeos y en la selección francesa (2010 a 2012), y después en París SG (2013 a 2016), fue también seleccionador de Costa de Marfil. En 2023, durante la Copa de África, dimitió en mitad del torneo... que los Elefantes terminaron ganando.

