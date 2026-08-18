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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica reveló el motivo de su arribo a Getafe; "mi prioridad era seguir en la élite mundial"

Johan Mojica reveló el motivo de su arribo a Getafe; "mi prioridad era seguir en la élite mundial"

El lateral fue presentado este martes de forma oficial como nuevo jugador del Getafe, y aseguró que espera redimir con buenas actuaciones la confianza que depositaron en él.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Johan Mojica en su presentación como nuevo jugador del Getafe.
Johan Mojica en su presentación como nuevo jugador del Getafe.
Foto: captura de pantalla de video

El internacional colombiano Johan Mojica dijo este martes en su presentación como nuevo jugador del Getafe que lo más importante al llegar a su nuevo club es aportar la "actitud necesaria" tanto de trabajo como de compromiso y que su prioridad era mantenerse en la élite del fútbol español.

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"Es un placer estar aquí, tenía muchas opciones, pero el Getafe me llena en todos los sentidos de mi vida y mi prioridad era mantenerme en la élite del fútbol español", dijo en su primera rueda de prensa como jugador azulón.

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Mojica llegó a España hace 14 años al Rayo Vallecano y desde entonces a pasado por varios equipos españoles como el Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca, en su última temporada, por lo que conoce LaLiga EA SPorts y admitió estar "enamorado" de España, un país en el que ha "crecido" como futbolista.

Johan Mojica, nuevo jugador del Getafe.
Johan Mojica, nuevo jugador del Getafe.
Foto oficial del Getafe

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Respecto a su nuevo entrenador, José Bordalás, dijo que lo conoce como rival. "Me he enfrentado a él varios años y sé como trabaja a nivel deportivo. Tengo muchas partes futbolísticas que se asemejan a los jugadores de Bordalás y encajo con lo que necesita", confesó el colombiano.

Al igual que con el técnico azulón, Mojica también "ha sufrido" a la afición como rival, pero asume que ahora la tiene a su favor y será "distinto". A su juicio, la presión que ejerce "influye" mucho en los equipos rivales: "la comunión es muy importante con ellos, que se note y que se sienta la presión", dijo.

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Desde su llegada a Getafe ha recibido "cariño" por parte de toda la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores del club, por lo que su prioridad ahora es "devolver" todas esas muestras de afecto en el terreno de juego.

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"Tengo mucho carácter para aportar al equipo y a nivel deportivo, soy rápido en ataque, defiendo muy bien la banda y espero asistir mucho al turco (Enes Ünal) para que marque muchos goles", dijo entre risas Mojica a su compañero, que también fue presentado este martes.

La presentación se produjo en días previos al partido de la Liga Conferencia que el Getafe disputará ante el Partizán este jueves en el Coliseum. Un reto que los dos calificaron como "ilusionante".

"Sabemos de la dificultad que hay y el deseo que tenemos de poder pasar, es un premio que el club se ha ganado y responderemos con compromiso. En el equipo hay muchas ganas de poder jugar y saldremos como leones", declaró.

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