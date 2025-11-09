En el Mundial Sub-17 se registró la mayor goleada en una Copa del Mundo FIFA: 16-0

La selección de Marruecos Sub-17 ganó 16-0 a Nueva Caledonia en la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Catar y consiguió la mayor goleada registrada en mundiales FIFA de cualquier categoría y género.

El cuadro africano superó el 13-0 de España a Nueva Zelanda en el Mundial sub-17 de Egipto 1997 para cerrar su fase de grupos con una goleada que no le sirvió para alcanzar de forma matemática la siguiente ronda: ha quedado tercero del grupo B por detrás de Japón y Portugal.

Las expulsiones por roja directa en los minutos 22 y 31 de Typhan Dreuko y de Jean Canehjmez, respectivamente, influyeron en el resultado final.

Cuando Canehjmez abandonó el terreno de juego, Marruecos ganaba 3-0. En media hora Nueva Caledonia encajó ese número de goles y en los 60 minutos siguientes recibió otros 13 tantos.

Los jugadores del combinado marroquí se repartieron los goles de la siguiente forma: Oualid Ibn Salah, Abdelali Daoudi, Ziyad Baha, Nahel Haddani, Abdellah Ouazane e Ismail El Aoud, firmaron un doblete; y Bilal Soukrat, Ilyas Hidaoui, Zakari El Khalfioui y Steevy Andrew, completaron, con un tanto cada uno, un marcador histórico.

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial Sub-17 Getty Images

Se presentó otra goleada en el Mundial Sub-17

La selección argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).

Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.

La Albiceleste espera rival para su eliminatoria, que se jugará el próximo 18 de noviembre.