En el Mundial Sub-17 se registró la mayor goleada en una Copa del Mundo FIFA: 16-0

En el Mundial Sub-17 se registró la mayor goleada en una Copa del Mundo FIFA: 16-0

La edición XX del Mundial Sub-17, que se está jugando en Qatar, del 3 al 27 de noviembre, quedará en la historia, gracias a este abultado marcador en fase de grupos.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Imagen de referencia del balón oficial del Mundial Sub-17
Getty Images

