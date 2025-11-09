Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partido del fútbol español fue suspendido por la muerte de un hincha en las tribunas

Partido del fútbol español fue suspendido por la muerte de un hincha en las tribunas

Un triste suceso se presentó en un encuentro del fútbol español, cuando al minuto 17 se confirmó el fallecimiento de un aficionado y se conocieron detalles.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol español
Imagen de referencia del balón oficial del fútbol español
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad