La Dimayor le respondió a los ocho clubes, que exigen redistribución de derechos de TV; hay anuncio

Este miércoles 22 de julio, el fútbol colombiano sufrió 'batacazo' con la unión de ocho equipos en la primera división, haciendo importante petición en lo que respecta al modelo de redistribución en los derechos de televisión.

Y es que; América, Millonarios, Once Caldas, Santa Fe, Cali,Nacional, Medellín, Junior se juntaron para solicitar que el dinero se reparta de manera equitativamente y no igualitaria. Esto, pensando en darle mejor herramientas a los principales equipos de cara a las competencias locales e internacionales.

Además, justificando que hay equipos que dan mayor raiting: los ocho clubes enfatizan en que deben recibir más dinero que los demás, quienes no tienen ese mismo nivel de impacto a nivel de públicos. A eso, el comunicado que emitieron este miércoles, en el que pudieron sobre la mesa un cambio de modelo.

Comunicado oficial ✍️ pic.twitter.com/idKLUPzGkO — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 22, 2026

De no hacerse una revisión en este aspecto, ninguno de los clubes implicados en esta petición permitirán el uso de los derechos de imagen para el nuevo contrato de transmisión, que empezará a regir desde el 2027.



"En ese contexto, y mientras no tenga lugar esa discusión de fondo sobre el modelo de distribución, los firmantes no cederemos nuestros derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato de derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano", citó el comunicado de los clubes.

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Minutos después del comunicado emitido por Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, América de Cali, Once Caldas y Junior; la Dimayor dio respuesta a los ocho clubes, con importante anuncio de última hora, dejando claro que reúnen a todos los equipos para tratar este importante tema, de manera casi que inmediata.

"Por medio de este documento, este se convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea General de clubes afiliados a la División Mayor del Fútbol Colombiano. El presidente de la Dimayor, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en particular, las que le confieren los artículos 21 y 40 de los estatutos de la entidad, resuelve convocar a reunión extraordinaria de Asamblea General de Clubes Afiliados a la DIMAYOR para el día miércoles 29 de julio de 2026 a las 10:00 a.m., de carácter presencial a realizarse en el Hotel Casa Dann Carlton, ubicado en la Calle 93B #19-44, Salón Victoria, en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos de la entidad", citó el comunicado del máximo organismo del fútbol colombiano.

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De esta manera, se definió fecha y hora de la reunión para tratar este importante tema, que ha generado repercusión en la agenda de este miércoles 22 de julio.