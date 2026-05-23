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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, expulsado en caída de Flamengo; le puso el guayo en la cara a jugador de Palmeiras

Jorge Carrascal, expulsado en caída de Flamengo; le puso el guayo en la cara a jugador de Palmeiras

El volante colombiano recibió la roja directa en partido que Flamengo perdió 0-3 frente al Palmeiras en el Marcaná, este sábado. Sólo estuvo 20 minutos en el partido.

Por: AFP
Actualizado: 23 de may, 2026
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Jorge Carrascal se fue expulsado en derrota de Flamengo contra Palmeiras en el Brasileirao.

El líder Palmeiras, que tiene en sus filas a Jhon Arias, dio un golpe de autoridad en el Campeonato Brasileño, al golear este sábado 3-0 de visita al Flamengo, su escolta, en el gran duelo de la 17ª jornada y le sacó siete puntos de ventaja. Jorge Carrascal vio la tarjeta roja en el 'mengao'.

El argentino Flaco López, aprovechando una gran asistencia de Allan en el minuto 38, el propio Allan, en el 57', y Paulinho, en el descuento, marcaron los tres goles de un Palmeiras que llegaba en crisis tras tres empates seguidos en liga y una derrota en la Copa Libertadores.

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"Esta victoria es muy importante, sabemos como este duelo es gigante y de la importancia del partido, por las circunstancias que se estaban creando, veníamos de tres partidos sin ganar y esta victoria en el Maracaná es muy importante", declaró Allan.

Fue el primer triunfo como visitante del 'verdão' contra el Flamengo desde 2016.

La jugada por la que Jorge Carrascal vio la tarjeta roja con Flamengo frente al Palmeiras.

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El partido estuvo marcado por la expulsión del volante Jorge Carrascal, del 'Fla', en el minuto 20. El colombiano recibió una roja directa tras poner su guayo en la cara de Murilo en un balón dividido. Dicha expulsión fue la tercera directa en esta 2026 para el oriundo de Cartagena de Indias.

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Hasta entonces, el Flamengo había sido claramente superior, aunque con un jugador más, el Palmeiras dominó a placer y noqueó a su gran rival y vigente campeón del torneo.

"El resultado creo que no concuerda con el juego. Once contra once empezamos muy bien, ellos no lograban salir de su campo, pero lamentablemente nos quedamos con 10 y es difícil, tienen un buen equipo", lamentó el lateral uruguayo Guillermo Varela, del Flamengo.

- Mirassol sigue soñando -

También este sábado, el Fluminense, tercero, desaprovechó la oportunidad de situarse segundo al caer 1-0 en su visita al Mirassol, que sigue soñando con la salvación.

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Una gran volea en la entrada del área de Denilson en el minuto 36 le dio los tres puntos a un Mirassol que tiene la salvación a dos puntos.

"Hay que reconocer que no hicimos un buen partido. Nos faltaron profundidad y creatividad", lamentó el entrenador del Fluminense, el argentino Luis Zubeldía.

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- Santos se hunde -

El Santos entró en zona de descenso al perder 3-2 en Porto Alegre contra el Gremio, que respira y se aleja de los puestos de pérdida de categoría.

Sin el lesionado Neymar, Gabigol avanzó dos veces a los santists, aunque Carlos Vinicius puso las tablas en ambas ocasiones y Teté le dio la victoria al Gremio.

"Hay que tener vergüenza, no es el primer partido en el que pasa esto. Hicimos lo más difícil, nos adelantamos, ellos empataron y volvimos a ponernos por delante. Es difícil, difícil expresarse en este momento", criticó el defensa santista Lucas Veríssimo.

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En Sao Paulo, el Botafogo arrancó un empate 1-1 en su visita al Sao Paulo gracias a un gran gol en el minuto 90 del colombiano Jordan Barrera.

Pese a sumar su cuarta jornada sin ganar, el Sao Paulo es cuarto, mientras que el 'fogão' es noveno.

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La 17ª jornada del Brasileirão se completará entre domingo y el lunes, destacando el duelo del Cruzeiro en casa contra el colista Chapecoense y la visita del Atlético Mineiro al Corinthians.

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