JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, expulsado en Supercopa de Brasil; duro golpe sobre jugador de Corinthians

Jorge Carrascal, expulsado en Supercopa de Brasil; duro golpe sobre jugador de Corinthians

Una extraña situación se presentó en el fútbol brasileño y Jorge Carrascal sufrió con la manera como la terna arbitral manejó el caso, viendo la roja en Flamengo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil
Getty Images

