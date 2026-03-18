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Gol Caracol  / Lionel Messi e Inter Miami, eliminados de Copa de Campeones de la Concacaf, tras 1-1 con Nashville

Lionel Messi e Inter Miami, eliminados de Copa de Campeones de la Concacaf, tras 1-1 con Nashville

Este miércoles el Inter Miami no pasó de la igualdad en el partido de vuelta de los octavos de final de Copa de Campeones de la Concacaf, y por gol visitante le dijo adiós al torneo internacionales.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi con el Inter Miami - Foto:
AFP

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