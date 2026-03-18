Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Cali 1-1 Santa Fe

Las emociones de la fecha 12 del fútbol profesional colombiano, que comenzó el martes, continuaron este miércoles con cuatro partidos de la Liga BetPlay 2026-I, que dejó un saldo de tres empates y una victoria.

A primera hora Pasto demostró que sigue en un alto nivel y venció 2-0 al Boyacá Chicó. Luego, en el estadio Metropolitano de Techo, Internacional de Bogotá y Pereira disputaron un juego atractivo que finalizó 2-2. Después, en otro de los empates de la jornada, Bucaramanga y Once Caldas finalizaron 1-1. Y para terminar, en el duelo más atractivo, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, también igualaron 1-1 en territorio vallecaucano.

Cabe recordar que la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I había comenzando el martes con Llaneros 2-2 Cúcuta, y con el clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional, que fue victoria 3-0 para los 'embajadores' en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un duelo que tuvo dos expulsados para los 'verdolagas'.

La jornada terminará con los siguientes compromisos: Alianza vs Jaguares (4:10 p.m.), Tolima vs Fortaleza (6:20 p.m.) y Medellín vs Junior (8.30 p.m.), el jueves. Por su parte, el viernes cerrarán Águilas Doradas vs América de Cali (4:00 p.m.).



Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-I, tras Cali 1-1 Santa Fe en fecha 12: