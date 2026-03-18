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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Cali 1-1 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Cali 1-1 Santa Fe

Este miércoles siguió la acción de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I, con cuatro partidos, aunque el clásico de Cali y Santa Fe se llevó las miradas. Hubo cambios en las posiciones.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Cali vs Santa Fe
Cali vs Santa Fe - Foto:
Colprensa

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