Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Cali 1-1 Santa Fe

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Las emociones de la fecha 12 del fútbol profesional colombiano, que comenzó el martes, continuaron este miércoles con cuatro partidos de la Liga BetPlay 2026-I, que dejó un saldo de tres empates y una victoria.
A primera hora Pasto demostró que sigue en un alto nivel y venció 2-0 al Boyacá Chicó. Luego, en el estadio Metropolitano de Techo, Internacional de Bogotá y Pereira disputaron un juego atractivo que finalizó 2-2. Después, en otro de los empates de la jornada, Bucaramanga y Once Caldas finalizaron 1-1. Y para terminar, en el duelo más atractivo, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, también igualaron 1-1 en territorio vallecaucano.
Cabe recordar que la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I había comenzando el martes con Llaneros 2-2 Cúcuta, y con el clásico del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional, que fue victoria 3-0 para los 'embajadores' en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un duelo que tuvo dos expulsados para los 'verdolagas'.
La jornada terminará con los siguientes compromisos: Alianza vs Jaguares (4:10 p.m.), Tolima vs Fortaleza (6:20 p.m.) y Medellín vs Junior (8.30 p.m.), el jueves. Por su parte, el viernes cerrarán Águilas Doradas vs América de Cali (4:00 p.m.).
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|11
|8
|0
|3
|23
|9
|+14
|24
|2
|Pasto
|12
|7
|3
|2
|18
|14
|+4
|24
|3
|Once Caldas
|12
|6
|5
|1
|23
|13
|+10
|23
|4
|Internacional
|12
|5
|6
|1
|17
|15
|+2
|21
|5
|Bucaramanga
|11
|4
|7
|0
|16
|6
|+10
|19
|6
|Junior
|11
|6
|1
|4
|17
|16
|+1
|19
|7
|América
|10
|5
|2
|3
|15
|8
|+7
|17
|8
|Millonarios
|12
|5
|2
|5
|19
|13
|+6
|17
|9
|Tolima
|10
|4
|4
|2
|12
|8
|+4
|16
|10
|Deportivo Cali
|12
|4
|4
|4
|14
|11
|+3
|16
|11
|Llaneros
|12
|3
|6
|3
|14
|13
|+1
|15
|12
|Águilas Doradas
|10
|4
|3
|3
|11
|10
|+1
|15
|13
|Fortaleza
|11
|3
|5
|3
|13
|16
|-3
|14
|14
|Santa Fe
|11
|2
|6
|3
|12
|14
|-2
|12
|15
|Medellín
|10
|2
|4
|4
|13
|15
|-2
|10
|16
|Jaguares
|11
|3
|1
|7
|10
|21
|-11
|10
|17
|Cúcuta
|12
|1
|4
|7
|16
|25
|-9
|7
|18
|Boyacá Chicó
|11
|2
|1
|8
|9
|19
|-10
|7
|19
|Deportivo Pereira
|11
|0
|5
|6
|10
|22
|-12
|5
|20
|Alianza
|10
|0
|5
|5
|5
|19
|-14
|5