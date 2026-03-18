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Gol Caracol  / Hora y TV EN VIVO sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana 2026; pendientes a equipos colombianos

Hora y TV EN VIVO sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana 2026; pendientes a equipos colombianos

Este jueves será el sorteo Conmebol para conocer los grupos de los dos torneos del ente sudamericano, la Copa Libertadores y la Sudamericana. Agéndese para verlo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Trofeos Copa Libertadores y Copa Sudamericana
Trofeos Copa Libertadores y Copa Sudamericana - Foto:
AFP

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