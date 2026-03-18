Hora y TV EN VIVO sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana 2026; pendientes a equipos colombianos

Este jueves 19 de marzo varios equipos colombianos estarán pendientes del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, en un evento que se realizará en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, y donde los clubes de los dos torneos internacionales conocerán a sus rivales.

De esa manera, en Gol Caracol le traemos toda la información sobre la ceremonia, la hora, dónde verla EN VIVO, y cuáles podrían ser los rivales de los seis elencos de nuestro país que estarán repartidos entre las dos competencias.

Cabe recordar que los equipos colombianos que estarán en la Copa Libertadores 2026 son Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe que habían clasificado directamente por ser campeones en las ligas del 2025, y los acompañarán Independiente Medellín y Deportes Tolima, quienes entraron pasando las rondas previas, para meterse en la fase de grupos.

Por el lado de la Copa Sudamericana la acción vendrá por parte de dos de los equipos más grandes de nuestro país, Millonarios y América de Cali, quienes eliminaron a Atlético Nacional y Bucaramanga, respectivamente, para entrar de lleno en el segundo torneo más importante a nivel de clubes de la Conmebol.



Hora y TV EN VIVO para ver el sorteo de Copa Libertadores y Sudamericana 2026

Fecha: jueves 19 de marzo

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Lugar: sede Conmebol (Luque, Paraguay)

Transmisión: ESPN y Disney Plus



Así las cosas, este jueves los equipos colombianos conocerán su camino en fase de grupos para buscar clasificar a las instancias finales y luchar por ser protagonistas en los torneos internacionales, que vienen siendo dominados en los últimos años por los clubes brasileños y argentinos.

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Bombos de Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Flamengo, Boca Juniors, Palmeiras, Fluminense, Independiente del Valle, Peñarol, Nacional de Uruguay, Liga de Quito

Bombo 2: Corinthians, Cruzeiro, Estudiantes, Libertad, Bolívar, Cerro Porteño, Lanús, Universitario

Bombo 3: Junior, Santa Fe, Universidad de Chile, Rosario Central, Cusco, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira

Bombo 4: Medellín, Tolima, Rivadavia, Mirassol, Universidad Central, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal

Santa Fe y Junior definen al nuevo campeón de la Superliga. Fotos: Colprensa

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Bombos de Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: América de Cali, River Plate, Santos, Racing, Sao Paulo, Olimpia, Atlético Mineiro, Gremio

Bombo 2: Millonarios, Vasco da Gama, San Lorenzo, Caracas, Palestino, Tigre, Bragantino, Cienciano

Bombo 3: Boston River, Audax italiano, Macará, Puerto Cabello, Independiente Petrolero, Blooming, Cuenca, Montevideo City Torque

Bombo 4: Botafogo, Carabobo, Barracas Central, Riestra, Alianza Atlético, Juventud, O Higgins, Recoleta