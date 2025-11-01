Jorge Carrascal generó preocupación en Flamengo; no terminó el partido contra Sport Club do Recife

Jorge Carrascal está teniendo un momento brillante con Flamengo en el fútbol de Brasil, marcando goles importantes y generando buen fútbol para su club. No obstante, este sábado el volante cartagenero fue portador de malas noticias que preocupó a todos en el 'mengao' y también en la Selección Colombia.

El número '15' del popular 'flu' no pudo terminar el compromiso contra Sport Club do Recife, tras salir lesionado. Carrascal Guardo se quejó de un dolor en la parte baja de su espalda luego de un movimiento en el que trató de quedarse con el balón. Fue una jugada aislada, sin falta ni choque. El exRiver Plate se tiró inmediatamente en el césped de juego del Maracaná, afectado gravemente.

La acción en la que salió lesionado Carrascal se presentó en el minuto 18 de juego y tuvo que ser sustituido minutos más tarde; en su lugar ingresó Luiz Araújo.

Según lo que explicaron en 'Globo Esporte', citando un comunicado del Flamengo, indicaron que Carrascal "sufrió dolor lumbar tras un movimiento brusco", pero no ofrecieron más detalles del caso.

Así las cosas, sólo queda esperar un reporte más minucioso por parte del 'mengao' sobre el estado de salud del talento volante cartagenero, que fue importante en la serie de las semifinales por Copa Libertadores contra Racing, marcando el gol que le dio la clasificación a la final del máximo torneo de clubes en esta parte del mundo y que definirán contra Palmeiras el próximo 29 de noviembre.

Finalmente, el partido contra Sport Club do Recife terminó 3-0 a favor de los dirigidos por Filipe Luís, resultado que le permitió seguir en lo más alto del Brasileirao con 64 puntos, seguido del Palmeiras que suma dos enteros menos y que juega este domingo frente a Juventude en condición de visitante.



Vea acá la lesión de Jorge Carrascal con Flamengo frente a Sport Club do Recife, por el Brasileirao:

Toda la lesión de Jorge Carrascal a los 19 minutos del primer tiempo.



Yo lo veo "bien", lo está cuidando para mí.

No lo veo salir "tan" lesionado pero le duele el golpe en la espalda.



¿Cómo le ha ido a Jorge Carrascal desde su llegada al Flamengo?

El oriundo de Cartagena de Indias ha marcado un gol y dado cuatro asistencias en 14 partidos con la camiseta rojinegra, desde su arribo al club a cambio de 12 millones de euros.