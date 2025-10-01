¿Qué jugadores de Selección Colombia no podrán estar en convocatoria de Lorenzo?, lesiones acechan

La Selección Colombia de mayores se volverá a llevar todos los focos en los próximos días, como quiera que se tienen programados los dos primeros de preparación de cara al Mundial 2026, al que recientemente se clasificó. México, el 11 de octubre; y Canadá, el 13 del mismo mes, serán los rivales para los pupilos de Néstor Lorenzo. Y precisamente cuando se acerca la convocatoria, el seleccionador colombiano ha tenido novedades provenientes desde diferentes latitudes por lesiones de algunos probables llamados.

Juan David Cabal salió lesionado en el partido que Juventus visitó al Villarreal por la Champions League. AFP

Este miércoles, por ejemplo, en el partido de Champions League entre Juventus y Villarreal, que terminó con un empate 2-2, el defensor Juan David Cabal se marchó lesionado y con visibles señas de tristeza, cuando solamente iban 16 minutos del compromiso europeo. Al parecer y a la espera de parte oficial, el inconveniente es de tipo muscular. "Este jueves se espera que se le hagan los estudios al sudamericano y definir los alcances y pasos a seguir en su recuperación", se leyó en el medio 'Tuttosport'.

Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes. Foto: Fenerbahce.

Pero además de eso, también se presentaron noticias poco halagadoras con otros hombres como el delantero Jhon Jáder Durán, de ; el volante Nelson Deossa, de Betis; y con Carlos Cuesta, de Vasco da Gama de Brasil.

Por los lados de Durán, desde Turquía el entrenador Domenico Tedesco aseguró que aún no estaba recuperado e incluso reveló que en otros clubes hicieron jugar al colombiano con dolencias, que ahora se han recrudecido. De hecho, desde el 27 de agosto pasado no juega por la lesión sufrida frente a Benfica.

Pasando a España; hace pocas horas se confirmó que Deossa no se encuentra disponible en Betis y tendrá una incapacidad adicional entre 10 y 15 días por un inconveniente de tobillo, que traía desde sus tiempos en Monterrey, de México.

Desde tierras brasileñas, de su lado, el zaguero Cuesta se lesionó con Vasco y fue descartado para el duelo con Palmeiras. El exjugador de Nacional ha sido tenido en cuenta por Lorenzo en su proceso y es una alternativa válida entre los defensas.

De esa forma, se tiene la expectativa por saber los nombres que estarán con la camiseta de Colombia frente a mexicanos y canadienses.