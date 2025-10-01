Síguenos en::
Gol Caracol  / Lamine Yamal y la jugada 'maradoniana' que puso a todos de pie en Barcelona vs. PSG

Lamine Yamal y la jugada 'maradoniana' que puso a todos de pie en Barcelona vs. PSG

El número '10' del Barcelona demostró sus dotes con el balón, dejando a rivales del PSG en el camino. ¡Vea acá la jugada de Lamine Yamal en la Champions League!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Lamine Yamal
Lamine Yamal (10) en acción de juego con Barcelona en la Champions League.
AFP

