Lamine Yamal y la jugada 'maradoniana' que puso a todos de pie en Barcelona vs. PSG

Lamine Yamal es una de las estrellas del fútbol mundial actual, y este miércoles, hizo poner a todos de pie en el Estadio Olímpico de Montjuic en medio del Barcelona vs. PSG.
El número '10' de los 'azulgranas' demostró sus dotes con el balón, y tras recibir el mismo cerca a la banda, se volteó, controló el esférico y salió jugando ante la marca de los futbolistas del elenco parisino que no lo pudieron parar. Velocidad, enganche, doble giro y pared. Sin embargo, la jugada no terminó como hubiesen querido los 'culé', ya que Ferran Torres no definió de la mejor manera.
Barcelona terminó perdiendo 1-2 en juego de la segunda jornada de la Champions League 2025/2026.
LAMINE EN MODO #CHAMPIONSxESPN... ¡¡CÓMO ARRANCÓ EL PARTIDO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sTiyMF8Yo4
