El gol de Luis Javier Suárez no fue suficiente para Sporting Lisboa, que perdió 2-1 con Nápoles

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa visitaron este miércoles el campo de juego del Diego Armando Maradona para enfrentar al Nápoles. El equipo donde milita el delantero samario cayó 2-1 en tierras italianas en el cumplimiento de la segunda jornada de la fase de la liguilla de la Champions League.

Precisamente, el tanto de los 'leones' fue anotado por Suárez Charris desde el punto blanco del penalti, al minuto 52, y significó el 1-1 parcial en el tablero. El samario definió con gran categoría ante el arquero de los napolitanos, Vanja Milinković-Savić.

Sin embargo, Nápoles logró anotar un tanto más al minuto 79 por intermedio de Rasmus Højlund, quien de paso, se fue de doblete en el compromiso.

Información en desarrollo...