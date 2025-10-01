Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gol de Luis Javier Suárez no fue suficiente para Sporting Lisboa, que perdió 2-1 con Nápoles

El gol de Luis Javier Suárez no fue suficiente para Sporting Lisboa, que perdió 2-1 con Nápoles

El delantero samario ingresó en la segunda parte y marcó el único gol del Sporting Lisboa en el Diego Armando Maradona, este miércoles por la segunda jornada de la Champions.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez (97) marcó el tanto del Sporting Lisboa frente al Nápoles por la Champions League.
Luis Javier Suárez (97) marcó el tanto del Sporting Lisboa frente al Nápoles por la Champions League.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad