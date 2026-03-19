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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández, gol y figura en Real Betis 4-0 Panathinaikos: a cuartos de final de Europa League

'Cucho' Hernández, gol y figura en Real Betis 4-0 Panathinaikos: a cuartos de final de Europa League

Este jueves, Real Betis se metió entre los ochos mejores de la UEFA Europa League, tras vencer a Panathinaikos en Sevilla. 'Cucho' Hernández anotó y Nelson Deossa fue suplente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Real Betis vs. Panathinaikos.
Getty Images.

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