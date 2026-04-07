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Gol Caracol  / Rival del Betis en Europa League reconoce sus fortalezas en ataque, 'Cucho' Hernández uno de ellos

Rival del Betis en Europa League reconoce sus fortalezas en ataque, 'Cucho' Hernández uno de ellos

El técnico de Braga, Carlos Vicens, elogió la capacidad que tiene en la delantera el Betis del 'Cucho' Hernández, rival al que enfrentarán este miércoles por la ida de final en la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero del Betis.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero del Betis.
X de @RealBetis

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