Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con un golazo, lideró victoria del Betis 3-1 sobre Real Sociedad

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con un golazo, lideró victoria del Betis 3-1 sobre Real Sociedad

El delantero pereirano abrió la cuenta para el Betis para sumar nuevamente de a tres en la Liga de España. Juan Camilo 'Cucho' Hernández sigue con buen ritmo en el cuadro sevillano.

Por: EFE
Actualizado: 19 de sept, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano que milita en Betis.
