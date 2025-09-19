El rumor que crece sobre Luis 'Chino' Sandoval para el Medellín vs. Junior por Liga

Independiente Medellín es uno de los equipos con buen ritmo en la Liga BetPlay II-2025, sumando así 20 puntos y ubicándose en la quinta casilla de la tabla general. Alejandro Restrepo le ha dado al 'poderoso de la montaña' un estilo de juego, poniendo en cancha a lo mejor de su nómina disponible; sin embargo, para el siguiente compromiso en el rento habría tomado una decisión definitiva con una de sus figuras en el frente de ataque: Luis 'Chino' Sandoval

Según reportó en su perfil en 'X' el periodista Óscar Tobón, el artillero oriundo de Soledad (Atlántico) no hará parte de la convocatoria del DIM para recibir este domingo 21 de septiembre al Junior de Barranquillaen el estadio Atanasio Girardot.

El comunicador precisó que el exCali no estaría no sólo frente al elenco 'currambero', sino que "posiblemente algunos partidos más hasta que retome su nivel". El 'Chino' no es el único que se perdería este importante duelo ante Junior en tierras antioqueñas; el otro nombre ausente sería el de Jaime Alvarado y por las mismas razones.

Luis 'Chino' Sandoval con el DIM - Foto: Independiente Medellín Oficial

Tobón complementó que el cuerpo técnico del Medellín, liderado por Alejandro Restrepo, "los quiere tener (Luis Sandoval y Jaime Alvarado) en su mejor condición en la recta final de la Liga".

Por decisión técnica, Luis Sandoval y Jaime Alvarado no estarán el domingo en la convocatoria, posiblemente algunos partidos más hasta que retomen su nivel fútbolistico.

El cuerpo técnico los quiere tener en su mejor condición en la recta final de la Liga. pic.twitter.com/DQdDnb7La7 — Oscar Tobón (@oscartobonc) September 19, 2025

Así las cosas, sólo queda esperar un comunicado oficial por parte del cuadro rojo de Antioquia donde revelen el listado de convocados para el enfrentamiento contra Junior, escuadra dirigida por Alfredo Arias y que confía en ser único líder nuevamente del campeonato de nuestro país.



¿Cuándo es Medellín vs. Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay II-2025?

El compromiso entre el 'poderoso' y el ´tiburón' será este domingo 21 de septiembre y es válido por la jornada número doce del presente certamen colombiano. La pelota en el Atanasio Girardot rodará a las 6:20 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el balompié 'cafetero'. Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, las virales, golazos, crónica del partido, las reacciones de los protagonistas y la tabla de posiciones.



¿Cuál es el presente del Junior de Barranquilla?

El cuadro barranquillero suma 21 tras once compromisos disputados y comparte el liderato con Atlético Bucaramanga, que le gana la posición por diferencia de gol.