Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / El rumor que crece sobre Luis 'Chino' Sandoval para el Medellín vs. Junior por Liga

El rumor que crece sobre Luis 'Chino' Sandoval para el Medellín vs. Junior por Liga

Medellín recibe el domingo al Junior de barranquilla en el Atanasio Girardot, y Luis 'Chino' Sandoval es noticia antes de este partido de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Luis 'Chino' Sandoval, figura de Independiente Medellín.
Luis 'Chino' Sandoval, figura de Independiente Medellín.
Twitter de Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad