Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, hay confirmación de su lesión en España; Betis se preocupa

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, hay confirmación de su lesión en España; Betis se preocupa

El goleador colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández es uno de los jugadores que más está destacando en la temporada del Betis, pero estará varias semanas de baja, en medio de su buen momento.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, es figura en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, es figura en La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad