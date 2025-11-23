Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Traspiés para el Betis del 'Cucho' Hernández; no pudieron con uno de los últimos en España

Traspiés para el Betis del 'Cucho' Hernández; no pudieron con uno de los últimos en España

El Betis, equipo donde juegan 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, no pasó del empate 1-1 recibiendo al Girona por la jornada 13 de la liga. Yaser Asprilla entró desde el banco para el visitante.

Por: EFE
Actualizado: 23 de nov, 2025
Acción de juego del partido entre Betis y Girona
Acción de juego del partido entre Betis y Girona
Foto: X/@RealBetis

