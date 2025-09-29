Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y el registro que comparte con Luis Díaz en Europa

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y el registro que comparte con Luis Díaz en Europa

El delantero colombiano, de 26 años, atraviesa un gran momento con el Real Betis en la Liga de España, donde viene dando de qué hablar gracias a sus goles.

Por: Javier García
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Cucho Hernández y Luis Díaz, jugadores colombianos
Cucho Hernández y Luis Díaz, jugadores colombianos
@cuchohernandez/Instagram/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad