Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y el registro que comparte con Luis Díaz en Europa

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el fútbol europeo. El delantero colombiano, de 26 años, se ha consolidado en el Real Betis de España como una de las cartas ofensivas más importantes del equipo, y sus recientes actuaciones lo ponen en la órbita de los grandes protagonistas de LaLiga.

En la séptima fecha del campeonato español, el Betis recibió en el estadio Benito Villamarín al Osasuna, conjunto al que venció 2-0 con anotaciones de Abde Ezzalzouli y del propio ‘Cucho’ Hernández. El atacante pereirano no solo se reportó en el marcador, sino que también asistió en el tanto inicial, completando una actuación sobresaliente que lo confirma como pieza clave en el esquema de Manuel Pellegrini.

Con este nuevo gol, Hernández llegó a tres anotaciones en la presente temporada con los ‘béticos’, además de sumar asistencias que refuerzan su papel como referente ofensivo. Su efectividad y regularidad en las últimas jornadas no han pasado desapercibidas para la prensa española, que lo destaca como uno de los jugadores colombianos más influyentes en el fútbol ibérico.



‘Cucho’ Hernández le da la pelea a Luis Díaz

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebrando su gol contra Osasuna. Getty Images.

La racha goleadora del delantero pereirano ha alcanzado un registro de gran valor: tres partidos consecutivos anotando en LaLiga, lo que le permite compartir un lugar de privilegio con otro referente colombiano en Europa, Luis Díaz.

Con sus recientes conquistas, ‘Cucho’ llegó a ocho goles en lo que va de 2025 en las cinco grandes ligas de Europa, la misma cifra que ostenta Díaz. Este registro convierte a ambos en los máximos anotadores colombianos en la élite del Viejo Continente en lo que va del año.

8 - @CuchoHernandez 🇨🇴ha encadenado tres partidos consecutivos marcando (tres goles) por primera en 101 encuentros en @LaLiga , siendo el colombiano con más goles anotados en las cinco grandes ligas europeas en 2025 (ocho como Luis Díaz). Café.@RealBetis #RealBetis 🤍💚 pic.twitter.com/aT6zusS1gZ — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2025

El exjugador de América de Cali y Deportivo Pereira demuestra así su evolución como delantero, después de haber defendido previamente las camisetas de Huesca, Mallorca y Getafe en España. En total, Hernández ya suma 19 anotaciones en LaLiga, una cifra que refleja la constancia y madurez que ha alcanzado en su paso por el balompié ibérico.



¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis?

Tras la victoria sobre Osasuna, el Real Betis se concentra ahora en su participación en la UEFA Europa League. El conjunto 'verdiblanc'o tendrá un exigente compromiso el próximo jueves 2 de octubre, cuando visite al Ludogorets de Bulgaria en la segunda jornada de la fase de grupos. El encuentro está programado para las 11:45 a. m. (hora colombiana).