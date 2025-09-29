Se conocen las cifras del préstamo de Jhon Durán al Fenerbahce; es un dinero considerable

Hakan Safi, directivo del Fenerbahce, reveló este lunes, al medio turco '343 Digital, detalles del fichaje de Jhon Jader Durán. "La cantidad que gastaré en Kerem Aktürkoğlu no son 28 millones € por cuatro años, sino 35 millones € . Este no es mi primer ni mi único pago. También gasté dinero en los traspasos de Durán, Talisca, Çağlar e İrfan Can. La comisión por el préstamo de Jhon Durán por un año es de 21 millones de euros", explicó, destacando el ambicioso proyecto deportivo que busca devolver al club a la cima de la Superliga y convertirlo en un protagonista en la UEFA Europa League.

Durán, de 21 años, llegó procedente del Al Nassr de la Saudi Pro League, donde tuvo participación en la temporada 2024/25, pero no contó con un buen rendimiento. En Arabia disputó minutos importantes, pero su salida respondió a la necesidad de volver al fútbol europeo en busca de consolidar su carrera. En Fenerbahce se espera que asuma un rol central en el ataque y que forme una dupla de impacto junto a Youssef En-Nesyri, aportando juventud, potencia y gol.

El colombiano es considerado una de las grandes promesas de su generación. Su velocidad y fuerza en el área lo convierten en un jugador difícil de marcar y, bajo la dirección técnica de Domenico Tedesco, tendrá la oportunidad de evolucionar en un entorno competitivo. La afición espera mucho de su llegada a 'los canarios amarillos'.

Publicidad

Con esta operación, Fenerbahce confirma su política de grandes inversiones para alcanzar títulos. La directiva confía en que el rendimiento de Durán justifique la alta comisión pagada y, en caso de cumplir con las expectativas, se estudie la opción de compra definitiva al final de la temporada.

Para Jhon Jader Durán, esta cesión representa una oportunidad clave para mostrarse en Europa, aumentar su registro goleador y recuperar su lugar en la selección Colombia, con miras al Mundial de 2026.

Publicidad

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce Foto: AFP

Durán, por ahora, se encuentra lesionado desde hace algunas semanas, y no se conoce un parte médico oficial de su lesión, por lo que los hinchas del Fenerbahce están preocupados, ya que esperan que el colombiano anote muchos goles y les ayude a conseguir los objetivos de la temporada. El colombiano ha jugado seis partidos con su nuevo equipo en lo que va de temporada, anotando un gol y dando una asistencia en su tiempo en cancha.

Teniendo en cuenta el dinero que se reveló que pagó el Fenerbahce por sus servicios, se demuestra que el conjunto otomano tiene mucha fe en Durán, por lo que el delantero deberá recuperarse lo más pronto posible para refrendar la inversión que hicieron para su contratación.