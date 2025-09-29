James Rodríguez tendría DT campeón en León; un viejo conocido en la mira del club

La aventura de James Rodríguez en el fútbol mexicano suma un nuevo capítulo tras la salida de Eduardo Berizzo de la dirección técnica de León. La derrota 2-0 en condición de visitante frente a Juárez fue el golpe definitivo para que las directivas de la ‘Fiera’ decidieran poner fin al ciclo del estratega argentino, quien no logró consolidar una idea de juego ni resultados que respaldaran su proyecto.

El exseleccionador de Paraguay y Chile había llegado al banquillo con la expectativa de darle un salto de calidad al equipo guanajuatense, pero las derrotas y la irregularidad marcaron su paso. James, por su parte, tampoco pudo brillar bajo su mando, en parte por la inestabilidad del plantel y las constantes modificaciones en el esquema táctico.

Ante este panorama, la dirigencia de León se movió rápidamente en el mercado de técnicos para encontrar un reemplazo que no solo tenga experiencia en la Liga MX, sino también conocimiento profundo de la institución y de lo que significa dirigir a la ‘fiera’.



¿Quién sería el sustituto de Eduardo Berizzo en León?

De acuerdo con la información publicada por la página especializada 'Territorio Esmeralda', el principal candidato para ocupar el banquillo es Ignacio Ambriz. El entrenador mexicano, de 60 años, es un viejo conocido de la afición verdiblanca, pues ya estuvo al frente del club entre 2018 y 2021, periodo en el que dejó una huella imborrable.

Durante su primera etapa, Ambriz dirigió un total de 113 partidos oficiales, logrando 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas. El punto más alto de su proceso llegó en 2020, cuando llevó a León a conquistar el título de la Liga MX, consolidando un equipo sólido, ofensivo y con una identidad que cautivó a los hinchas.

En su carrera como entrenador, ‘Nacho’ Ambriz ha pasado por varios equipos del balompié mexicano como Puebla, San Luis, Chivas, Querétaro, América, Necaxa, Toluca y Santos Laguna. También tuvo una breve experiencia en Europa cuando en 2021 dirigió al Huesca de España, lo que le permitió adquirir un panorama internacional. Su más reciente trabajo fue en Santos Laguna durante 2024, donde aunque no logró títulos, dejó buenas sensaciones en cuanto al desarrollo de jugadores jóvenes.



¿Cuándo juega León?

Mientras se define oficialmente la llegada del nuevo estratega, el equipo de James Rodríguez se prepara para su próximo compromiso en la Liga MX. Por la fecha 12, León recibirá en el Nou Camp a Toluca el sábado 4 de octubre, en un duelo que comenzará a las 8:00 p. m. (hora colombiana).