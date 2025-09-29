Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez tendría DT campeón en León; un viejo conocido en la mira del club

James Rodríguez tendría DT campeón en León; un viejo conocido en la mira del club

Tras la derrota frente a Juárez en la Liga MX, el ‘10’ de la Selección Colombia se quedó sin entrenador luego de la salida de Eduardo Berizzo, quien venía siendo cuestionado por los malos resultados.

Por: Javier García
Actualizado: 29 de sept, 2025
James Rodríguez
James Rodríguez con el León de México - Foto:
Getty Images

