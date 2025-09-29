Selección Colombia Sub-20 vs. Arabia Saudita EN VIVO HOY; hora y dónde ver a la 'tricolor'

Le llegó la hora a la Selección Colombia Sub-20, que en palabras de su entrenador César Torres, quiere hacer historia en suelo chileno logrando la primera Copa del Mundo de la categoría para el país.

"Queremos que se sientan orgullosos de esta selección, que se sientan bien representados, que este equipo en cada pelota va a dejar el alma y soñamos como todos llevar el título mundial en nuestro país", fueron las declaraciones de César Torres, previo al debut en Mundial Sub-20.

Hasta ahora, la mejor presentación de un combinado Sub-20 ‘cafetero’ fue en 2003. En aquella ocasión, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda, la ‘tricolor’ ocupó el tercer lugar en la cita orbital que se desarrolló en Emiratos Árabes Unidos.



Hora y dónde ver EN VIVO HOY, Colombia vs. Arabia Saudita

Selección Colombia Sub-20 FCF

Este lunes 29 de septiembre, la Selección Colombia Sub-20 inicia su camino en el Mundial de Chile. Cabe recordar que la amarilla hace parte del grupo C junto con Noruega, Nigeria y Arabia Saudita, primer rival del equipo de César Torres.

El encuentro entre la Selección Colombia Sub-20 y Arabia Saudita se jugará en el Estadio Fiscal, ubicado en la ciudad austral de Talca, donde rodará la pelota desde las 6:00 p. m. (hora colombiana) con transmisión del Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y el canal de YouTube de Gol Caracol.



Jugadores convocados de la Selección Colombia para el Mundial Sub-20