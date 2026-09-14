Juan Camilo 'Cucho' Hernández y la dura autocrítica, pese a su gol y victoria con Betis

El delantero colombiano del Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, señaló tras la victoria de su equipo a domicilio ante el Villarreal por 1-2 que, pese al triunfo, deben mejorar y corregir algunos aspectos, ya que aseguró que desperdiciaron muchas ocasiones en el segundo tiempo.

"La auto exigencia de este equipo no nos permite irnos tan contentos, aunque el Villarreal es un rival directo en la pelea por Europa pero tuvimos tres o cuatro muy claras, yo en concreto dos, que tuvieron que ser gol. Corregir desde la victoria es lo mejor que te puede pasar y seguimos", señaló en declaraciones a Movistar.

"Hay que darle mucho mérito a la defensa, la seguridad defensiva fue enorme con jugadores en frente de mucha calidad y no nos llegaron en la segunda parte. Lo importante es pensar en el siguiente mejorar y tres puntos más que es un camino casi perfecto", añadió.

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El goleador colombiano apuntó sobre la gran arranque de temporada del Betis que se o toman con calma. "La gente se ilusiona con este equipo y aunque vendrán momentos difíciles, la unión y la honestidad del trabajo no se reemplaza aquí y seguiremos por este camino", concluyó.