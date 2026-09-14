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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú; cuándo sale

Convocatoria de Selección Colombia para partidos con México, Paraguay y Perú; cuándo sale

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, reveló el día y lugar donde se darán a conocer los nombres de los convocados a la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia ya tiene confirmados tres partidos preparatorios que disputará entre septiembre y octubre de 2026, como parte de su planificación para los próximos retos internacionales.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a México, Paraguay y Perú, en compromisos que se disputarán en territorio estadounidense.

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El primer encuentro será contra México, el sábado 26 de septiembre, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia), en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Posteriormente, Colombia se medirá con Paraguay el viernes 2 de octubre, a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país), en el Sports Illustrated Stadium de Harrison.

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Finalmente, el combinado nacional cerrará esta serie de compromisos frente a Perú, el martes 6 de octubre, a las 6:45 p.m. (hora de Colombia), en el Inter Miami Stadium, en Miami.

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AFP

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¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia?

La fecha para conocer los jugadores que harán parte de esta nueva convocatoria ya fue confirmada por Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

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El dirigente explicó que Néstor Lorenzo ofrecerá una rueda de prensa el próximo jueves 17 de septiembre, en la sede deportiva de la Federación, en Bogotá, para dar revelar oficialmente la lista de convocados.

El horario de la conferencia todavía está por definirse, debido a que ese mismo día la Selección Colombia femenina Sub-20 disputará su partido de octavos de final del Mundial de la categoría frente a Polonia, a partir de las 11:30 a.m. (hora de Colombia).

De esta manera, el próximo 17 de septiembre se conocerán las novedades de Lorenzo para una nueva serie de juegos de fogueo que servirá para continuar evaluando jugadores y darle rodaje al equipo nacional.

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