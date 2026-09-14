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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Betis, con 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, ganó un "partido de seis puntos" en La Liga

Betis, con 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, ganó un "partido de seis puntos" en La Liga

En el estadio de la Cerámica, donde Betis derrotó 1-2 a Villarreal, 'Cucho' Hernández fue titular y anotó, mientras que el volante, Deossa, fue un revulsivo desde el banco.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Twitter del Real Betis

El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó este lunes, tras la victoria ante el Villarreal (1-2) en partido de LaLiga española, la “personalidad” de su equipo para salir a buscar los tres puntos “desde el primer minuto”.

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El técnico valoró la victoria de su equipo por ser a domicilio y ante un “rival directo” que peleará con el Betis por una plaza en Europa.

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
Colombianos en el exterior

Histórica victoria de Betis, con Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández; 1-0 sobre Real Madrid

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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, anotó contra Villarreal, en La Liga de España
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, figura con gol en triunfo 1-2 de Betis sobre Villarreal

“Es un partido de seis puntos”, señaló el preparador, que admitió que el primer tiempo fue “parejo”, si bien indicó que en el segundo su equipo “pudo marcar tres o cuatro goles más”.

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Pellegrini destacó la calidad de una plantilla que le permite hacer rotaciones y valoró el gran arranque de temporada del Betis, con 12 puntos de 15 posibles.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en el partido contra Villarreal
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, en el partido contra Villarreal
AFP

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“Esta semana tenemos seis puntos más y hay que ir a por ellos. Hay conciencia en el plantel de demostrar hasta dónde podemos llegar”, afirmó el técnico, que valoró tener una plantilla “comprometida con una idea futbolística”.

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Pellegrini aseguró que guarda “un gran cariño” por el Villarreal y se mostró convencido de que remontará.

“Hoy marcamos diferencia en el juego, que no tanto en el marcador. Yo llevo siete años en el Betis con una idea continuada. Estoy seguro de que con este plantel van a estar donde les corresponde”, finalizó.

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Vea el gol del 'Cucho' Hernández en Villarreal vs. Real Betis, en La Liga de España

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