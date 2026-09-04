Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vainazo de José Mourinho contra Nelson Deossa, 'Cucho' Hernández y demás jugadores de Betis

Vainazo de José Mourinho contra Nelson Deossa, 'Cucho' Hernández y demás jugadores de Betis

Después de la derrota de Real Madrid, el entrenador, José Mourinho, ofreció una 'picante' rueda de prensa en la que señaló la manera de actuar de sus rivales.

Por: EFE
Actualizado: 4 de sept, 2026
Comparta en:
José Mourinho, director técnico de Real Madrid, tras derrota contra Betis
José Mourinho, director técnico de Real Madrid, tras derrota contra Betis
AFP

El entrenador luso del Real Madrid, José Mourinho, consideró que su equipo hizo "un gran partido" pese a perder ante el Real Betis (1-0) y aseguró que el conjunto madridista fue "muy dominante" y generó "muchísimas oportunidades de gol", por lo que reconoció su frustración por el resultado.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué, a veces pierdes y no sabes cómo explicarlo. Muy dominante, centrales imperiales, controlaron absolutamente todo, muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol", declaró Mourinho en rueda de prensa.

Últimas noticias

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid por La Liga de España
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras derrota de Real Madrid contra Betis

Lionel Messi, atacante del Inter de Miami
Gol Caracol

Lionel Messi y un nuevo reto con Inter Miami; ¿cuándo juega y en dónde ver por TV?

El técnico portugués señaló que incluso un empate le habría parecido un resultado insuficiente por los méritos contraídos por su equipo: "si acaba en empate nos vamos frustrados porque hemos hecho más, imagínate con la derrota", afirmó.

Publicidad

Mourinho también destacó la actuación del joven Carlos Espí, autor del tanto que dio la victoria al Betis, aunque queda por determinar si la jugada estaba precedida de fuera de juego.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Carlos Espí, si tiene diez minutos y hace un fantástico gol, que luego puede ser fuera de juego o no, él ha hecho su trabajo bien. Tiene gran potencial y siempre irá a mejor, porque además es humilde, es trabajador, quiere aprender. No puedo estar más contento con el chico", manifestó.

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid por La Liga de España
Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid por La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Preguntado por las polémicas del encuentro, Mourinho evitó pronunciarse al no haber podido revisar las acciones: "no he visto en detalle, no he visto, no he visto en el vestuario, no te puedo comentar", respondió.

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid por La Liga de España
Gol Caracol

Así quedó la tabla de posiciones de La Liga, tras derrota de Real Madrid contra Betis

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
Colombianos en el exterior

Histórica victoria de Betis, con Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández; 1-0 sobre Real Madrid

Betis, con Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, derrotó a Real Madrid
EN VIVO
Colombianos en el exterior

Reviva acá el batacazo del Real Betis sobre el Real Madrid, en La Liga de España.

Relacionados

José Mourinho

Real Betis

Real Madrid

Liga de España

Nelson Deossa

Cucho Hernández

Publicidad

Publicidad

Publicidad