Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, respaldados por su técnico en Real Betis

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha mostrado su respeto por el técnico del Getafe, José Bordalás, su rival de mañana en La Cartuja, y manifestado que, pese a la diferencia de estilos entre uno y otro, los dos son válidos porque "cada uno tiene sus caminos y sus formas de ganar"

"Lo más importante en el fútbol es ganar, pero dentro de eso también hay que tener en cuenta el fútbol que se hace y el espectáculo que se da", consideró el técnico santiaguino, quien dijo que tiene "diferencias en la manera de ver el fútbol" con Bordalás "pero no hay nada más".

En este sentido, indicó en rueda de prensa que tiene "una buena relación" con Bordalás porque "pensar distinto no te hace ser enemigo de alguien".

Pellegrini ha confirmado que recuperará al centrocampista Marc Roca y al lateral diestro Héctor Bellerín para el partido de mañana ante el Getafe, ya que "se han ejercitado con normalidad" tras superar sus respectivas lesiones.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra su gol con Real Betis frente a Barcelona, en La Liga AFP

Manuel Pellegrini no quiso referirse a posibles movimientos en el mercado invernal porque "primero", querría "terminar el partido ante el Getafe y después" hablará "con la dirección deportiva: no hay nada cierto en lo que se viene hablando, son todo rumores, tanto para entradas como para salidas", dijo.

"Como siempre digo, para traer refuerzos hay que tener dinero y no sólo es traer un nombre nuevo, porque este plantel (donde están Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa) ha demostrado que puede responder", ha añadido al respecto.

Nelson Deossa, que podría ser titular en el partido contra Olympique de Lyon Foto: AFP

El preparador bético, antes del último encuentro de 2025, hizo "una valoración importante" del año que termina porque considera que su equipo ha "mantenido una regularidad en todas las competiciones", incluida la disputa de "una final europea, la de la Conference" que perdió contra el Chelsea en Breslavia (Polonia).

"Esta temporada, en Europa en la fase de liga estamos arriba, bien posicionados, como en LaLiga y en la Copa del Rey. Siempre ambicionamos seguir mejorando y ganando partidos", concluyó Manuel Pellegrini.