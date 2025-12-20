Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, respaldados por su técnico en Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, respaldados por su técnico en Real Betis

En una época del año donde puede pasar cualquier cosa en el mercado de pases invernal, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y su compatriota recibieron un claro mensaje.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos en el Real Betis, de La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, jugadores colombianos en el Real Betis, de La Liga de España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad