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Gol Caracol  / 'Cucho' Hernández y Betis sonríen; importante ficha se recuperó y está listo para juego contra Braga

'Cucho' Hernández y Betis sonríen; importante ficha se recuperó y está listo para juego contra Braga

Tras superar una grave lesión, esta figura del Betis está preparado para retornar al césped y lo hará en la vuelta contra Braga por cuartos de final en Europa League. 'Cucho' Hernández está dichoso.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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'Cucho' Hernández en la formación del Betis en un partido por Liga de España.
'Cucho' Hernández en la formación del Betis en un partido por Liga de España.
Getty Imágenes

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