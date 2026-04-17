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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tensionante situación para Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa en Real Betis

Tensionante situación para Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa en Real Betis

Después de una temporada que pintaba para grandes cosas, el panorama cambió radicalmente en el Real Betis y así lo están sufriendo ambos jugadores colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

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