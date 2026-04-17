Tensionante situación para Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa en Real Betis

La lacerante derrota (2-4) y la eliminación en cuartos de final de la Liga Europa ante el SC Braga portugués ha dejado al Betis del chileno Manuel Pellegrini en estado de estupor y como un alma en pena después de acariciar unas semifinales europeas y tirarse de cabeza al callejón tras desperdiciar una ventaja de dos goles.

Las casi setenta mil gargantas que empujaron en La Cartuja enmudecieron minuto a minuto después de que el brasileño Antony Dos Santos y el marroquí Ez Abde pusieran en franquía una eliminatoria que el propio Betis, fiel a sus más aquilatadas esencias, se encargó de ir tirando conforme el equipo de Carlos Vicens iba marcando goles, hasta cuatro.

Nada es casual y la noche negra ante el Braga tampoco lo fue por antecedentes, juego anémico, resultados inanes y atonía endémica con los que llegaron a ella los de Pellegrini, que llevaban siete partidos sin conocer la victoria en Liga -5 empates y 2 derrotas- pese a lo que siguen en quinta posición con 46 puntos, a dos del Celta y cuatro de la Real Sociedad.

Desfondamiento

Pese a las inercias, los síntomas de desfondamiento y la ausencia de un plan de juego que no pasara de lo previsible estaban ahí y dieron descarnadamente la cara ante el enfado e incredulidad de los miles de béticos que llenaron La Cartuja en el tercero de los hitos que han marcado el sexto ejercicio de Pellegrini en el banquillo verdiblanco.



El primero de ellos fue el pasado 8 de febrero con la dolorosa eliminación en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid por 0-5 y el segundo, y no menor, fue el 1 de marzo cuando se dejó empatar ante el Sevilla (2-2) en la segunda mitad un partido que llevaba trazas de goleada por el 2-0 del primer tiempo y el juego desplegado, casi una profecía de lo sucedido en la noche del jueves ante la escuadra lusa.

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Se ha apelado a muchas razones como las lesiones de larga duración de los pesos pesados Isco Alarcón, el marroquí Sofyan Amrabat y el argentino Giovani Lo Celso, pero el tan cacareado fondo de armario de la plantilla ha evidenciado que no era tal, que los fichajes no han dado la talla, que el equipo se ha caído y que el propio Pellegrini está inmerso en el debate sobre si hay o no un fin de ciclo.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis, por La Liga de España Getty Images

¿Fin de ciclo?

Aunque ha renovado hasta junio de 2027, el entrenador de Santiago de Chile está claramente tocado por los resultados de la presente temporada y, aunque no cuestionado por su enjundia y palmarés, sí se ha pronunciado sobre un eventual fin de ciclo en el banquillo del equipo del barrio de Heliópolis.

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Él mismo consideró tras la derrota ante el Braga que no cree que "un ciclo dependa de algo puntual", que "a todos" les duele el resultado y son "responsables del partido", aunque "hay un trabajo de mucho tiempo".

"Ojalá podamos rematar el trabajo de este año clasificando a Europa como hemos hecho otras temporadas. No clasificar a Europa sería un traspiés importante que tendríamos que superar", dijo el técnico chileno sobre una clasificación clave en lo deportivo y también en lo económico.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League AFP

Exigencia europea

Estar en Europa es una exigencia en función de los ajustados números de la tesorería bética y ello podría complicarse al estar en riesgo la quinta plaza liguera para la Liga de Campeones por la pérdida de puntos en los coeficientes tras las eliminaciones europeas de Real Madrid, Barcelona, Betis y Celta.

España ocupa actualmente la segunda posición en esa clasificación que lidera Inglaterra por encima pocos puntos de Alemania, por lo que para que el Betis pueda optar, si es quinto, a la Liga de Campeones dependerá de los resultados europeos de los españoles Atlético de Madrid y Rayo Vallecano y los alemanes Bayern de Munich y Friburgo.

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Para alcanzar el único objetivo que le queda en esta temporada, el equipo de Manuel Pellegrini deberá salir del estado de estupor para visitar en Liga a Girona, Real Sociedad y Barcelona, y recibir en La Cartuja a Real Madrid, Oviedo, Elche y Levante, algunos con el morbo añadido de ser rivales por la permanencia con el eterno rival.