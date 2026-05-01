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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duro golpe para Real Betis; Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, a responder

Duro golpe para Real Betis; Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, a responder

En un momento clave de la temporada, ya que está llegando a su final y se definen cosas importantes, Real Betis fue portador de malas noticias y lo confirmó.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

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