Juan Camilo 'Cucho' Hernández, atento en el área: gol con Betis contra Real Oviedo

Juan Camilo 'Cucho' Hernández quiere hacer puntos para llamar la atención de Néstor Lorenzo de cara a la lista definitiva de Selección Colombia para el Mundial 2026. Por eso, este domingo 3 de mayo, no desaprovechó la oportunidad y se reportó en el partido de Real Betis y Oviedo, por la fecha 34 de La Liga de España, en el estadio La Cartuja.

La anotación llegó al minuto 21, cuando el delantero colombiano recibió en el borde del área, abrió por el costado y, cuando su lateral envió un pase a ras de piso, el balón rebotó, quedándole al 'cafetero'. Adentro del área, no perdonó con un buen remate imposible de atajar para el guardameta, Aarón Escandell, que significó el 1-0 parcial.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra su doblete con Real Betis contra Oviedo por La Liga de España AFP

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Real Betis vs. Real Oviedo, por La Liga de España

¡LO GANA BETIS!



Cucho Hernández remató cruzado y puso el 1-0 ante Real Oviedo.#LaLigaEnDSPORTS | #BetisRealOviedo pic.twitter.com/DnnbMSAJLI — DSPORTS (@DSports) May 3, 2026