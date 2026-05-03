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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández, atento en el área: gol con Betis contra Real Oviedo

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, atento en el área: gol con Betis contra Real Oviedo

En un partido clave para mantenerse en puestos de torneos europeos, el delantero colombiano, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, dijo presente para abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, celebra su gol contra Oviedo por La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, celebra su gol contra Oviedo por La Liga de España
Getty Images

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