Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez reapareció, pero lejos de las canchas; así le saca jugo al fin de año

James Rodríguez reapareció, pero lejos de las canchas; así le saca jugo al fin de año

El volante colombiano se dejó ver luego de cerrar su temporada competitiva en 2025, la cual finalizó con los partidos amistosos de la Selección Colombia en EE. UU.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, de vacaciones con sus hijos tras salir del Club León .jpg
James Rodríguez se dejó ver aprovechando el fin de año.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad