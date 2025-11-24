James Rodríguez reapareció, pero lejos de las canchas; así le saca jugo al fin de año

James Rodríguez sorprendió gratamente a sus seguidores en la tarde del lunes 24 de noviembre, cuando hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales en las que dio cuenta de su actualidad.

El mediocampista terminó su vínculo con el Club León de México el 8 de noviembre de 2025, cuando jugó su último partido con el equipo ‘esmeralda’, conjunto que se quedó sin competencia al ser eliminado en la primera ronda de la Liga MX.

Posteriormente, el creativo se unió a la Selección Colombia para los encuentros de fogueo contra Nueva Zelanda y Australia, ambos en Estados Unidos, los días 15 y 18 de noviembre, cuando los ‘cafeteros’ se impusieron 2-1 y 3-0, respectivamente.

Después de esa concentración, el zurdo de 34 años de edad quedó en libertad, pues hasta el momento no ha conseguido equipo para seguir jugando, motivo por el que está aprovechando el tiempo para actividades personales.



James Rodríguez reaparece lejos de las canchas

El cucuteño compartió una serie de fotografías y hasta un video en sus cuentas de Instagram y Facebook en las que se dejó ver con sus hijos gozando de un periodo de vacaciones en un soleado lugar con playa, brisa y mar.



Junto a las imágenes, el ‘10’ plasmó una escueta descripción en la manifestó: “Algunos momentos”.

De esta manera, el mediocampista disfruta con sus seres queridos mientras se oficializa a qué equipo irá para la temporada de 2026, pues necesita competencia para ser llevado por la Selección Colombia a la Copa del Mundo.

Hasta el momento, se han descartado posibilidades para que el armador vaya a la MLS de Estados Unidos o para que continúe en la Liga MX. Incluso, versiones de prensa han puesto su nombre a sonar para Millonarios, pero aún no hay nada concreto relacionado con su futuro.

Por otra parte, también se le ha relacionado con Libertad de Paraguay, que habría iniciado negociaciones formales por el ‘cafetero’. A su vez, se dice en Europa que el AEL Limassol, de Chipre, también presentó oferta por el futbolista.