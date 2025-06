Juan Fernando Quintero sueña con regresar a River Plate, pero no como futbolista

Mientras define su presente con América de Cali, Juan Fernando Quintero también comienza a planear su futuro cuando culmine su carrera futbolística. Aseguró que regresará a River Plate, aunque no precisamente como jugador.

El mediocampista nunca ha ocultado su amor y cariño por la 'banda cruzada', al igual que el club por él. En múltiples ocasiones, el 'millonario' ha intentado buscar su regreso, pero diversos obstáculos siempre se han interpuesto en el camino.

En entrevista con 'Palabras Mayores', 'Juanfer' contó detalles inéditos y aseguró que su "futuro será el de ser director deportivo en River Plate; así lo siento y así va a pasar".

“Mi futuro va a ser director deportivo de River Plate”, Juan Fernando Quintero. — Habla Deportes (@HablaDeportes) June 27, 2025

¿Por qué 'Juanfer' no volvió a fichar con River?

Hace algunos meses, el antioqueño, de 32 años, contó a 'ESPN' la razón que no le permitía regresar al cuadro de Marcelo Gallardo, por lo menos en un año: "De alguna otra forma, cuando se abre el mercado siempre está el nombre de uno relacionado. Hicimos un pacto de caballeros con Diego, con Sebastián, con la gente de Racing, la verdad que estoy muy agradecido".

Publicidad

Continuó diciendo: "Yo se lo expresé a Diego porque él sentía que si me iba a River no le caía muy bien. Yo le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento, porque tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo".

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, confirmó que no seguirá en el América de Cali AFP

¿Qué sucederá entre América y Juan Fernando Quintero?

El volante, que aún cuanta con contrato vigente con el cuadro 'escarlata' hasta diciembre del 2027, tiene muy altas posibilidades de salir del club en las siguientes semanas, ya que el jugador aseguró que el club ya le notificó que no contarían más con él, por cuestiones arraigadas a lo económico.

Publicidad

Pese a que el futbolista no desmintió que hay varios clubes detrás de él y tiene ofertas, aseguró que no tiene presupuestado entrar en materia con ellos, hasta no definir su futuro con América, pues él no fue quien decidiría terminar tan pronto su regreso al fútbol colombiano.

Los números de Quintero en América

Según 'Sofascore', el ex Racing de Avellaneda en su primer semestre con el club vallecaucano, tuvo un total de 14 apariciones en liga, convirtiendo tres goles y haber hecho cuatro asistencias, mientras que en Copa Sudamericana en los sietes juegos que estuvo en el campo, asistió en dos oportunidades.