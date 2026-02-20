Osasuna vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE, el partido de La Liga

Real Madrid defiende en Pamplona el liderato de La Liga, recuperado 78 días después en detrimento del Barcelona, ante un Osasuna con la moral por las nubes tras cinco jornadas sin perder y con su delantero Ante Budimir en estado de gracia, con el objetivo de confirmar que su buena racha no es casualidad.

El Real Madrid perdió el liderato tras empatar (1-1) en casa del Girona el 30 de noviembre, y lo recuperó el 16 de febrero tras la derrota del Barcelona, precisamente, en Girona (1-2); por lo que el conjunto blanco cuenta con dos puntos de ventaja en la clasificación, que comenzará a defender ante Osasuna.

Hora y dónde ver Osasuna vs. Real Madrid, EN VIVO

Día: viernes 20 de febrero.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).

Estadio: El SADAR.

Jornada: fecha 25.

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Una salida que el Real Madrid es plenamente consciente de las dificultades que atesora. Sin ir más lejos, la pasada temporada no logró llevarse los tres puntos, al empatar a uno -con goles de Kylian Mbappé y de Ante Budimir- en un partido en el que el protagonista, negativo, fue un Jude Bellingham que, en esta ocasión y aún con semanas de recuperación por delante, será baja por lesión.



El inglés fue expulsado por su comentario “fuck you” (‘que te jodan’, en inglés) vertido contra el árbitro José Luis Munuera Montero y, posteriormente, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazó las alegaciones del Real Madrid, en las que aseguraba que Bellingham no dijo “fuck you”, sino “fuck off” (joder).

Kylian Mbappé, jugador francés del Real Madrid, está en una disputa con PSG AFP

En clave deportiva, la baja de Bellingham abrió un nuevo esquema para Álvaro Arbeloa. Del 4-3-3 al 4-4-2 con cuatro centrocampistas que han sido los mismos en los últimos tres partidos: Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Arda Güler.

Y con ellos, el Real Madrid encontró una solidez que le ha hecho salir victorioso de dos visitas complicadas, como Mestalla en Liga y Da Luz en ‘Champions’; por lo que el técnico apunta a repetir en Pamplona; mientras que en defensa causa baja Dean Huijsen por una lesión en el gemelo.

En ataque se espera que Mbappé vuelva a tener minutos en Liga, tras no hacerlo el pasado fin de semana contra la Real Sociedad para evitar riesgos respecto a unas molestias en la rodilla izquierda que arrastra desde finales de 2025.