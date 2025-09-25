Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Juan Guillermo Cuadrado, expulsado en Torino contra Pisa, por discusión con el árbitro

Juan Guillermo Cuadrado, expulsado en Torino contra Pisa, por discusión con el árbitro

Por la segunda ronda de la Copa Italia, el colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, vio la tarjeta roja, después de un cruce con el juez central, quien no se aguantó nada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, vio la tarjeta roja en Torino vs. Pisa, por la Copa de Italia
