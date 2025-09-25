Juan Guillermo Cuadrado, expulsado en Torino contra Pisa, por discusión con el árbitro

Juan Guillermo Cuadrado vive una nueva experiencia en el fútbol italiano. Después de haber vestido las camisetas de Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter de Milán y Atalanta, llegó al Pisa. Allí, ha tenido algunas oportunidades en la Serie A, sumando 84 minutos en tres partidos. Ahora, este jueves 25 de septiembre, tuvo su primera titularidad, pero por Copa de Italia.

Las expectativas eran altas, pero las cosas no terminaron de la mejor manera. Cuando transcurría el minuto 61 y Torino tenía la pelota, el colombiano le dijo algo al árbitro, quien no tuvo problema en parar el encuentro y mostrarle la tarjeta roja. De inmediato, 'el Panita' le reclamó al juez central, pero no hubo vuelta atrás y su equipo quedó con diez jugadores en cancha.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano del Pisa, en un partido de la Copa Italia AFP

Expulsión de Juan Guillermo Cuadrado, en Torino vs. Pisa, por la Copa Italia

🔴⚽ ¿Expulsión justa? ¡Juan Guillermo Cuadrado vio la tarjeta roja por, presuntamente, hablarle al árbitro!#CopaItaliaxWIN pic.twitter.com/YYqrAG9sHV — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2025