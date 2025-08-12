Golazo de hinchas de Millonarios a dueños del club; se podrá ver el "inviertan bien o vendan"

Después del empate 3-3 con Deportivo Cali en la propia cancha de El Campín, Millonarios confirmó que no levanta cabeza en el arranque de la Liga Betplay II 2025 del fútbol colombiano y ocupa la última posición de la tabla con un punto, tras cuatro fechas jugadas y con dos compromisos menos, que fueron aplazados.

Ante esa situación deportiva, las críticas han abundado de parte de la prensa y también entre los hinchas, que están inconformes por los manejos que le vienen dando al tradicional equipo bogotano, que en la Liga I no logró llegar a la finalísima, tras ser eliminados por Santa Fe, vigente campeón.

En ese sentido, hace unas semanas se presentó una protesta de un sector de los aficionados albiazules, pero al momento de ingresar a las tribunas del estadio de la capital de la República le fueron decomisadas algunas pancartas que llevaban consigo mensajes en contra de los máximos accionistas.

Acción de juego entre Millonarios y Cali por la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Pues bien, en las últimas horas cuentas partidarias de Millonarios informaron que gracias al fallo de una tutela, no se puede restringir "el ingreso de banderas ni pancartas de protesta al estadio".

Cabe recordar que el mensaje que se ha visto dice: "Amber Capital, inviertan bien o vendan". De inmediato y tras conocerse la última palabra de los tribunales, se volvieron a ver frases fuertes en redes sociales, que tuvieron como objetivo 'darle palo' a Enrique Camacho, el presidente, y Gustavo Serpa, representante del grupo que maneja a Millonarios.

Básicamente el malestar radica en que para este segundo semestre no se realizaron grandes contrataciones y por el contrario se vio partir a figuras como el arquero Álvaro Montero, ahora en Vélez Sarsfield de Argentina; el volante Daniel Ruiz, del CSKA de Rusia, y al estelar Falcao García, quien aún no define si seguirá su carrera deportiva o decide retirarse de la actividad profesional.

¿Qué refuerzos llegaron a Millonarios para la Liga II?

También hay que apuntar que Millonarios contrató al arquero Guillermo de Amores, a los extremos Cristian Cañozares y Edwin Mosquera, al volante Bruno Savio, al delantero Jorge Cabezas Hurtado.