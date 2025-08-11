"Cuando Millonarios es campeón se colapsa Bogotá, con Santa Fe eso no pasa en la ciudad"

En nuestra sección el 'Anecdotario', el invitado de la semana es Darío 'El Chusco' Sierra, quien fue un talentoso mediocampista que defendió los colores de clubes como Medellín, Envigado, Cortuluá y Cúcuta, entre otros; y que después de colgar los guayos, se dedicó a la dirección técnica y de esa forma ha sido asistente de entrenadores como Hernán Torres, Alberto Gamero y Mayer Candelo, entre otros, en Millonarios, Boyacá Chicó y Junior y Deportivo Cali, respectivamente.

Y en la extensa charla con nuestro editor Óscar Ostos, el antioqueño repasó sus momentos en el cuadro 'embajador', al lado del profesor Torres, con el que salió campeón en la temporada de 2012.

"Siendo jugador, alguna vez me llamaron de Millonarios, creo que fue Miguel Prince el que me quiso traer, pero eso no se dio. Medellín pedía algunas cifras altas, que impidieron ese negocio. Pero ya después, Hernán Torres me trajo de asistentey fue una bonita etapa", contó Sierra inicialmente.

¿Por qué ese cercanía con el profesor Torres?

"Hernán es un hermano, un amigo, un jefe. Él era arquero en el Medellín, fuimos complices allá de jugadores y desde ahí nos une una amistad. Y ya en la parte de equipos técnicos también nos juntamos, siendo competitivos y ganadores como sucedió en Millonarios".

¿Cómo es Torres, es muy serio, malgeniado y qué apodo le tenía usted?

"Oiga, qué serio va a ser Hernán, con nosotros ahí estaba 'pa' la joda'. Vea cuando él se ríe hasta llora, le duele el estomago, y Hernán también es muy maldadoso. Y lo del apodo, desde el Medellín cuando jugamos yo le decía Michel Preud'homme, por un arquero europeo de esos tiempos".

'Chusco' Sierra, de izquierda a derecha, cuando estuvo en el banco técnico de Millonarios siendo asistente de Hernán Torres. Colprensa

¿Qué es Millonarios para usted?

"Millonarios es un plus en lo personal. Vea por ejemplo yo fui campeón con Boyacá Chicó, pero celebramos y ya. Pero ganar en Millonarios es algo grande, más recordado. Mire le cuento, cuando llegamos a Bogotá para dirigir yo veía mucha gente con camisetas azules, pero de Santa Fe muy pocos. Justo al llegar nos tocó que Santa Fe saliera campeón y en eso, por allá en la 116 no salió tanta gente. Millonarios fue campeón y colapsó Bogotá, con Santa Fe es más tranquilo".

¿Qué Millonarios encontraron?

"Teníamos un grupo que había venido trabajando con Richard Paéz, estaban Luis Delgado, Ramos (Nelson), Lewis (Ochoa), Elkin Blanco, el capitán que era Mayer y pues Mayer, en el buen sentido de la palabra, era el que manejaba el camerino, con mucha ascendencia en el grupo. También llegó Wason Rentería e hicimos una gran familia, un grupo bueno y no podemos olvidar a la dirigencia con Felipe Gaitán y Silva Meluk".

'Chusco' Sierra (der.) junto a Hernán Torres en un partido del fútbol colombiano. Colprensa

¿Por qué los jugadores del equipo en el comedor comenzaban a golpear con los cubiertos los platos cuando lo veían venir?

"Lo que pasa es que soy intolerante con los ruidos, acá estamos conversando y el sonido de esa podadora me afecta, ya me quiero ir de aquí...Y sí, ellos le pegaban a los platos y lo hacían porque eran maleducados, no saben nada, son un fastidio".

¿Usted le quitaba las lociones a Wason Rentería?

"(Risas) La 'galera' es Wason, más bueno que el pan ese muchacho. Lo que pasa es que yo tenía mis buenas lociones y ellos no la conocían, entonces después se las compraron y yo le cogía la de Wason para no gastar la mía".

¿Cómo le fue con Jhonny Ramírez?

"Jhonny Ramírez es muy plaga, él le ve sentido a todo. Pero le digo que a Jhonny lo tengo castigado un año por insolente, él lo sabe (risas). Ahora busca a la familia mía para que yo le hable, pero no".

