Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas tiene nuevo entrenador en México: es un 'viejo conocido' y dirigió a Millonarios

Camilo Vargas tiene nuevo entrenador en México: es un 'viejo conocido' y dirigió a Millonarios

En las últimas horas, Atlas anunció en sus redes sociales a su nuevo director técnico en medio del mal momento que pasan en la Liga MX, tras despedir a Gonzalo Pineda.