Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de Selección Colombia, listo para Independiente; noticia sorpresa en Argentina

Jugador de Selección Colombia, listo para Independiente; noticia sorpresa en Argentina

Pensando en ser tenido en cuenta en la Selección Colombia para la convocatoria al Mundial 2026, el experimentado futbolista antioqueño, Santiago Arias, será nuevo jugador de Independiente.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de ene, 2026
James Rodríguez y Santiago Arias
James Rodríguez y Santiago Arias en Selección Colombia - Foto:
AFP

