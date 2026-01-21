Jugador de Selección Colombia, listo para Independiente; noticia sorpresa en Argentina

Restan 140 días para que comience el Mundial 2026 y varios jugadores de Selección Colombia siguen buscando minutos y regularidad para entrar en la lista definitiva del técnico Néstor Lorenzo, y uno de ellos es el lateral derecho Santiago Arias, quien tras no seguir en el Bahía, de Brasil, estaba escuchando ofertas de ligas internacionales.

Y la espera se acabó con el talentoso futbolista antioqueño, quien iría a un país sudamericano en el que nunca había jugado. Argentina sería el destino para el carrilero, quien es un fijo en los recientes llamados para la 'tricolor', a pesar de que lucha por el puesto con Daniel Muñoz.



Santiago Arias irá a jugar a la Liga de Argentina

Este miércoles César Luis Merlo, periodista experto en fichajes internacionales, informó que el lateral derecho colombiano ya es fichaje confirmado de Independiente de Avellaneda, uno de los equipos más importantes de este continente y de ese país.

"El defensor colombiano llega como agente libre tras un paso por el Bahía y firmará por 2 años", fue la noticia que dio el citado comunicador a través de sus redes sociales, por lo que aseguró no solo un elenco para este 2026, sino también para un largo tiempo, en el tramo final de su carrera.

🚨Santiago Arias es nuevo refuerzo de Independiente.

*️⃣El defensor colombiano llega como agente libre tras un paso por el Bahía y firmará por 2 años. #TratoHecho pic.twitter.com/ppu8mwSKKY — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 21, 2026

Ya con 34 años Santiago Arias tiene una amplia experiencia en el fútbol internacional, en países como Países Bajos, Portugal, España, Alemania, Estados Unidos y recientemente en Brasil. En Colombia solamente vistió la camiseta de La Equidad. Para este año hubo rumores que lo vincularon a Atlético Nacional, pero al final no prosperaron y decidió permanecer en el exterior.



Recientemente el lateral derecho jugó los dos partidos preparatorios de la Selección Colombia, en el mes de noviembre de 2025, contra Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0), dejando grandes sensaciones por su nivel, a pesar del buen presente que vive Daniel Muñoz con el Crystal Palace, de Inglaterra, pero surgiendo como una opción segura en caso de necesitarlo, como pasó en la final de la Copa América 2024, cuando disputó dicho encuentro contra Argentina, por expulsión de su compañero.



¿En qué equipos ha jugado Santiago Arias?

Comenzó en el año 2009 con La Equidad, en el fútbol colombiano. Dio el salto a Europa en el 2011, jugando para el Sporting Lisboa (Portugal). Luego encontró más protagonismo en el PSV (Países Bajos), donde estuvo en 5 temporada. Atlético de Madrid (España) se fijó en él pero jugó poco en dos campañas con los 'colchoneros'. Tuvo un breve paso por el Bayer Leverkusen (Alemania), pero una lesión no lo dejó destacar. Después militó en el Granada (España), y en el 2023 se fue al Cincinnati (Estados Unidos), elenco en el que consiguió minutos, regularidad y se afianzó nuevamente. En el año 2024 llegó al Bahía (Brasil) y también pudo resaltar en el cuadro sudamericano.