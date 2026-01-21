Equipo de Liga BetPlay confirmó nuevo estadio; “escenario icónico, cuna de grandes glorias”

La Liga BetPlay 2026-I ya comenzó pero para la segunda fecha algunos equipos tendrán su primera localía, y un tema que estaba pendiente por resolver era dónde jugaría Águilas Doradas, luego de tener que salir de Rionegro, una vez más. Este miércoles hubo novedades del tema y se conoció el estadio en el que estará "provisionalmente".

A través de un comunicado en sus redes sociales, el equipo del 'nido' destacó que "cuando el fútbol estuvo en riesgo, Medellín respondió", señalando que jugará en la capital antioqueña, pero no en el Atanasio Girardot.



El nuevo estadio de Águilas Doradas

El club antioqueño informó que "luego de la contingencia generada el 30 de diciembre y tras conocer, por información periodística de Medellín, las adecuaciones que se adelantaban en el Estadio Cincuentenario, Águilas Doradas activó de inmediato sus gestiones institucionales", pero destacó y detalló que "en ese contexto, Medellín abrió sus puertas y brindó una solución oportuna que permite al club iniciar el campeonato profesional en este escenario icónico, cuna de las grandes glorias del fútbol antioqueño", recibiendo de igual manera el aval de la Dimayor.

Águilas Doradas informa a medios de comunicación y público en general sobre el Estadio Cincuentenario. 🦅#AntioquiaNosRespalda pic.twitter.com/FjwHDwqVgU — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) January 21, 2026

En dicho comunicado la institución paisa resaltó que "agradecemos de manera especial al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su liderazgo, su convicción como hombre del deporte y su decisión de respaldar un proyecto que ha representado estabilidad, competencia y crecimiento para el fútbol antioqueño y colombiano".

A pesar de eso, la presencia de Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario es "una solución provisional", ya que este domingo 25 de enero tendrán su primer partido de local en la Liga BetPlay 2026-I, contra el Pasto, por lo que este escenario deportivo "permite iniciar el torneo mientras se avanza en las intervenciones informadas por la Alcaldía de Rionegro el pasado 30 de diciembre, orientadas a que el estadio cuente con condiciones adecuadas y seguras para los asistentes, y así posibilitar el regreso de Águilas Doradas a su sede natural".